Faruk Çelik'ten Flaş Açıklamalar,20 Yılım...

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Zaferspor'u e ziyaret etti. Tesisleri inceleyen ve kulüp başkanı Şaban Sönmez'den bilgi alan Faruk Çelik, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Zaferspor'un Bursa'nın temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Çelik, “Zaferspor'un, Bursaspor'dan daha eski bir tarihi var. Bu mahalle aynı zamanda bizim de mahallemiz. Yaklaşık 20 yılımız burada top oynayarak geçti. Bursa gençliğini yalnız Bursaspor markasıyla geleceğe taşımamız mümkün değil. Mutlaka altyapı dediğimiz bu alanlarda da takımlar güçlü olmalı” diye konuştu.

BU KADAR YABANCI OLMAZ

Son dönemlerde gündemden düşmeyen yabancı kuralı hakkında da konuşan Çelik, “Süper Lig'deki bazı kulüplerden utanıyorum. Bir takım sahaya çıkıyor nerenin takımı olduğu belli değil. Takım baştan sona yabancı sporculardan oluşuyor. Bu durum Zaferspor'a, bütün amatör kulüplere, 2. lig, 3. lig takımlarına, Süper Lig'de oynayan bütün kardeşlerimize karşı haksızlık. Eğer altyapılar sağlıklı çalışıyorsa yukarıda yabancı sayısı azalır. Ama buralar sağlıklı çalışmıyor ve desteklenmiyorsa yukarıda 11 kişiden oluşan takımın 11'i de yabancı olur. Bu durum bize heyecan vermiyor” dedi.

Faruk Çelik'e Zaferspor Başkanı Şaban sönmez tarafından plaket takdim edildi.