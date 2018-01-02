Hazin Son!

CENK TOSUN'DAN VEFA

''Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor kapatılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kulübün resmi internet sitesinden konuya dair açıklama yayınlandı.İşte kulüpten yapılan açıklama:Gaziantepspor Futbolcuları ve PersoneliBeşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, kapanma kararı alan Gaziantepspor'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Cenk, "Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olandedi.Everton’a rekor ücretle transfer olması beklenen yıldız futbolcu, kişisel Twitter hesabından Gaziantepspor taraftarına seslendi. Bir dönem Gaziantepspor’da forma giyen Cenk Tosun, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 128 resmi maçta 49 gole imza atmıştı. 2010-2011 sezonunun devre arasında Gaziantepspor’a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, 2014-2015 sezonunun başında Beşiktaş’a transfer olmuştu.