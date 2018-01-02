Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 02 Ocak 2018 14:52:49 Tarihinde eklenmiştir.

Deyr Şebek Neden Yalnız?

​Urfa’nın Birecik İlçesinde çok az bilinen tarihi karakol, geçmiş dönemlerden gelmiş önemli bir eser olmasına rağmen koruma altına alınmamış.

Deyr Şebek Neden Yalnız?

Birecik İlçemizin İnceler Köyü sınırları içinde yer alan Deyr Şebek, yöre halkı tarafından “Kalecik’’ anlamına gelen “Keloşk’’ olarak bilinmektedir. 

Roma Dönemine tarihlenen alanda iki yapı kalıntısı ve bir kaya mezarlığı yer almaktadır. 

Alanda çevreyi gözetleyecek bir konumda inşa edilmiş olan yapının ‘Keçiburcu’ ve ‘Harapsor’ kalıntıları gibi Roma Dönemine ait bir karakol olduğu tahmin edilmektedir.

Roma dönemine ait birçok eser gün yüzüne çıkarılıp koruma altına alınmışken, Birecik ilçesinde bulunan bu tarihi eserin bu zamana kadar gelmesi tarihi açıdan şans olarak değerlendirilmesi gerekirken hiçbir önlem alınmadan öylece bırakılmış.

Hakkında çok fazla bilginin olmadığı Deyr Şebek’in yetkililer tarafından tarihi araştırılıp, koruma altına alınması için gerekli adımlar atılmalıdır.



(Fotoğraf: İ. Ali Bozanoğlu)
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Deyr Şebek Neden Yalnız?
Deyr Şebek Neden Yalnız?
​Urfa’nın Birecik İlçesinde çok az bilinen tarihi karakol, geçmiş dönemlerden gelmiş önemli bir eser olmasına rağmen koruma altına alınmamış.
Fakıbaba,
Fakıbaba, "Urfaya Geldiğimde Açıklayacağım"
​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Urfa’da kurulması planlanan Tarım Fakültesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Urfa STK'ları! Urfa Adına Gerçekten Bir şey Yapmak İstiyor Musunuz?
Urfa STK'ları! Urfa Adına Gerçekten Bir şey Yapmak İstiyor Musunuz?
Uzun zamandır konuşulan tarım üniversitesinin Urfa’ya kurulması ile ilgili Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri haziran ayında verdiği bir röportajda “Urfa için en büyük hayalim bir Tarım Üniversitesinin kurulmasıdır” diyerek konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmişti.
Urfa'da Toplu Taşıma Ücretlerine ZAM
Urfa'da Toplu Taşıma Ücretlerine ZAM
2018 yılı zamlarla gelmeye başlıyor. Birçok alanda zam duyuruları yapılırken ​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı da 2018 yılı toplu taşıma ücretlerine yapılan zamları duyurdu.
Urfa Ciğersiz Kalacak
Urfa Ciğersiz Kalacak
​Son dönemde gündemde yoğun yer eden ‘İthal Et’ projesi birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Özellikle sakatat türünün çok fazla tüketildiği ve kahvaltıda bile tüketilen ciğer Urfa’da zor bulunmaya başlandı.
​BU ADAM KABADAYI MI? BELEDİYE ÇALIŞANI MI?
​BU ADAM KABADAYI MI? BELEDİYE ÇALIŞANI MI?
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde engelli rampasının önüne park eden aracın hatalı park yaptığını dile getiren vatandaşa Parkomat görevlisi, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek sert çıkıştı.
Urfa'da Feci kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Urfa'da Feci kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, feci kazada 4 kişi yaralandı.
Harran Pislik İçinde, Belediye Halinden Memnun
Harran Pislik İçinde, Belediye Halinden Memnun
​Medeniyetler beşiği olarak anılan Harran, medeniyetini çöplük içinde sergiliyor. Harran gibi kültür yuvası olan ve tarihi mekânlarıyla yıl içerisinde yüzlerce turisti ağırlayan şehrin sokaklarının çöp biriktirme alanlarından farkı yok. “Harran’a bu zulmü yapanlar tarihe adını kara harflerle yazdıracaklar.” diyen halk yetkili mercilerden yardım bekliyor.
Hangisi Doğru? Yanan Mı? Yanmayan Mı?
Hangisi Doğru? Yanan Mı? Yanmayan Mı?
​Şanlıurfa çevre yolundan Kıssas’a gidiş yolundaki göbekte bulunan trafik ışıkları görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaş göbekte bulunan trafik ışıkların manasını çözemiyor.
Akbaş, 'Tefeci Batağına Düşen Beni Bulsun'
Akbaş, 'Tefeci Batağına Düşen Beni Bulsun'
​STK İzleme Platformu başkanı Faruk Akbaş, büyük bir ekonomik suç olan ve haksız kazanç elde etmenin en mafyavari örneği olan tefeciler sorununa değindi. “Tefeci kurtuluş yolu değil, bitişin başlangıcıdır” diyen Akbaş başından geçen bir olayı anlatırken durumun ne kadar ciddi olduğunu da sergilemiş oldu.
Adli Tıp, Konumu İle Trafiği Tıp Etti
Adli Tıp, Konumu İle Trafiği Tıp Etti
​Urfa’da Adli Tıp Kurumunun olduğu bölgedeki trafik sorunu yetkililerin kendi yöntemleriyle çözülüyor. Arabaların yoğun olarak park edildiği bölgede hatalı park edilmesinden ve bu durumun trafiğin aksamasından dolayı gün içinde çalışan 3 çekiciyle beraber araçlar çekilmeye başladı.
Taksiciler Derneği Kararını Açıkladı
Taksiciler Derneği Kararını Açıkladı
​Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan seçimleri ortalığı kızıştıracağa benziyor. Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş “Yeni yönetimde hepimizin tanıdığı içimizden biri olan taksici arkadaşımızı destekliyoruz” dedi.
Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!
Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!
Birini Kaybetti,Birini Kazandı!
Birini Kaybetti,Birini Kazandı!
Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!
Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!
Edaş'a Saldırılar Devam Ediyor,46 Etti...
Edaş'a Saldırılar Devam Ediyor,46 Etti...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
13°C / 3°C
Durum
Hafif Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:36
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿