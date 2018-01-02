Deyr Şebek Neden Yalnız?

Birecik İlçemizin İnceler Köyü sınırları içinde yer alan Deyr Şebek, yöre halkı tarafından “Kalecik’’ anlamına gelen “Keloşk’’ olarak bilinmektedir.Roma Dönemine tarihlenen alanda iki yapı kalıntısı ve bir kaya mezarlığı yer almaktadır.Alanda çevreyi gözetleyecek bir konumda inşa edilmiş olan yapının ‘Keçiburcu’ ve ‘Harapsor’ kalıntıları gibi Roma Dönemine ait bir karakol olduğu tahmin edilmektedir.Roma dönemine ait birçok eser gün yüzüne çıkarılıp koruma altına alınmışken, Birecik ilçesinde bulunan bu tarihi eserin bu zamana kadar gelmesi tarihi açıdan şans olarak değerlendirilmesi gerekirken hiçbir önlem alınmadan öylece bırakılmış.Hakkında çok fazla bilginin olmadığı Deyr Şebek’in yetkililer tarafından tarihi araştırılıp, koruma altına alınması için gerekli adımlar atılmalıdır.(Fotoğraf: İ. Ali Bozanoğlu)