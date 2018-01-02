Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 02 Ocak 2018 14:26:55 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonluğunda, KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında toplamda 30.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor.

Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonluğunda, KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında toplamda 30.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor. 
 
KKA'dan yapılan duyuruda, destek miktarlarına ilişkin şu duyuru yapıldı;
 
''KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı 11.500.000 TL
 
Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı  9.000.000 TL
 
Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı 4.500.000 TL
 
Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 5.000.000 TL
 
KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı:
 
Programın amacı, TRC2 Bölgesindeki KOBİ'lerin kalite ve ihracat odaklı olarak, özellikle yenilikçi teknolojiler temelinde gelişmelerine katkı sunulması ve aşağıda açıklanan öncelikler çerçevesinde firmaların desteklenmesidir. Bu amaç belirlenirken mevcut sanayi ve hizmetler sektörlerinin gelişmişlik durumu ile önceki yıllarda yürütülen programlara yapılan başvurular ve diğer teşvik, destek ve hibeler göz önüne alınmıştır. Program kapsamında getirilen ciro kriteri, dezavantajlı bölgelere öncelik verilmesi ve konu öncelikleri ile yatay bir odaklanma tercih edilmiştir
 
Program Bütçesi: 11.500.000 TL 
 
Kar Amacı Güden ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için, 
 
Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00 TL
 
Kimler Başvurabilir?
 
Kâr Amacı Güden
 
• Küçük ve Ortaboy İşletmeler Özel işletmeler (2016 yılı yıllık ve/veya 2017 yılı 3. çeyrek mali dönem net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000.’ TL’yi (Sekiz Milyon TL), yazılım ve tasarım sektörü için 1.000.000.-TL (Bir Milyon TL), aşmayan işletmeler)
 
• Kar Amacı Güden Üretici Kooperatifleri,
 
• Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri,
 
 Küçük ve Ortaboy İşletmelerin projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.
 
Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı:
 
Programın amacı, 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı’nın temel amacı ise birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısı ile yeniden değerlendirilerek, belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarını tamamlayıcı olarak; bu rotalar üzerinde insan hareketliliğinin ve yoksul kesimler öncelikli olmak üzere, ekonomik ve sosyal faydanın sağlanmasıdır.
 
Program Bütçesi: 9.000.000 TL 
 
Asgari: 75.000,00 - Azami: 750.000,00 TL
 
Kimler Başvurabilir?
 
• Valilikler,
 
• Kaymakamlıklar,
 
• Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 
• Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 
• Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe Belediyeleri),
 
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)
 
• Üniversiteler,
 
• Turizm Sektörü İle İlgili Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb). 
 
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.
 
Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı:
 
Programın amacı,  TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşeri ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.
 
Program Bütçesi: 4.500.000 TL 
 
Asgari: 25.000,00 - Azami: 300.000,00 TL
 
Kimler Başvurabilir?
 
• Valilikler,
 
• Kaymakamlıklar,
 
• Milli Eğitim, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 
• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri,
 
• Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri),
 
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 
• Anaokulu Müdürlükleri,
 
• Anasınıfı Bulunan Okul Müdürlükleri,
 
• Üniversiteler,
 
• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 
• OSB Müdürlükleri
 
• SS Kooperatifleri
 
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 90’ına kadar hibe desteği verilebilecektir.
 
Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı: 
 
Programın amacı TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, Girişimcilik Merkezleri ile İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köyler'in ve Fuar Merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması,  sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.
 
Program Bütçesi: 5.000.000 TL 
 
Asgari: 75.000,00 - Azami: 750.000,00 TL
 
Kimler Başvurabilir?
 
• Valilikler,
 
• Kaymakamlıklar,
 
• Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 
• Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları 
 
• Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler,
 
• Üniversiteler, Fakülteler, 
 
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
 
• Sanayi Sektörü İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb). 
 
• OSB Müdürlükleri, İŞGEM’ler
 
• Sanayi Sitesi Kooperatifleri
 
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.
 
Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2018, Saat: 23.59
 
Taahhütname Teslim: 2 Nisan 2018, Saat: 18.00
 
Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.gov.tr
 
Başvurular 29 Aralık 2018 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır. 
 
Program ile ilgili bilgiler, Ajansımıza ait www.karacadag.gov.tr internet sitesinden takip edilebilir.'' 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!
Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!
Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonluğunda, KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında toplamda 30.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor.
Urfa Otoyoluna Zam!
Urfa Otoyoluna Zam!
Karayolları Genel Müdürlüğü, Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde artış yapıldığını bildirdi.
Faturasını geciktiren o bedeli ödemeyecek
Faturasını geciktiren o bedeli ödemeyecek
Hükümet, yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın internet ve uydu yayını abonesini el yakan gecikme cezalarına karşı korumaya aldı.
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
2 Ocak 2018'e kadar ödenebilecek.
Asgari Ücret Diğer Ülkelerde Ne Kadar?
Asgari Ücret Diğer Ülkelerde Ne Kadar?
Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
Asgari Ücrette İşler Değişti,İşte Detaylar...
Asgari Ücrette İşler Değişti,İşte Detaylar...
2018’de çok şey değişecek.
'Taşıma suyla değirmen dönmez'
'Taşıma suyla değirmen dönmez'
Hayvancılık bakanından Sudan’ın ‘ucuz et’ teklifine: Taşıma suyla değirmen dönmez
Artık Elektrik Ampulleri Değil,Cebimizi Yakacak!
Artık Elektrik Ampulleri Değil,Cebimizi Yakacak!
Elektrik fiyatları 1 Ocak’tan itibaren yüzde 8.8 zamlanacak. BOTAŞ’ın 1 Aralık’ta doğalgaz santrallarına sattığı doğalgaza %8 zam yapınca, artan maliyetlerden dolayı evde ve işyerlerinde kullanılan elektriğe %8.8 zam yapılacak.
Emeklilikte yaşa takılanla ilgili son durum nedir?
Emeklilikte yaşa takılanla ilgili son durum nedir?
​8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadınsa 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu
Taşerona Bir Müjde Daha!
Taşerona Bir Müjde Daha!
İkramiye Geliyor!
Müjdeli Haberler Gelmeye Devam Ediyor...
Müjdeli Haberler Gelmeye Devam Ediyor...
Farklı zam!
Fakıbaba'dan Flaş Et Açıklaması!
Fakıbaba'dan Flaş Et Açıklaması!
AK Parti’ye kırmızı et sunumu yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 2018’de kırmızı et ihtiyacının bir milyon 350 bin ton olacağını, yerli üretim aynı kalırsa 300 bin ton et ithal edileceğini kaydetti
Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!
Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!
Birini Kaybetti,Birini Kazandı!
Birini Kaybetti,Birini Kazandı!
Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!
Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!
Edaş'a Saldırılar Devam Ediyor,46 Etti...
Edaş'a Saldırılar Devam Ediyor,46 Etti...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
13°C / 3°C
Durum
Hafif Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:36
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿