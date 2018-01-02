Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!

Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.gov.tr

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonluğunda, KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında toplamda 30.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor.KKA'dan yapılan duyuruda, destek miktarlarına ilişkin şu duyuru yapıldı;