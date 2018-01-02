​Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şanlıurfa’nın Birincisi

İlçe Kaymakamı Ömer ÇİMŞİT konu ile ilgisi sosyal Medya hesabında şu paylaşımda bulunarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve başvuruda bulunan Okullara Teşekkür etti.Kaymakam Ömer ÇİMŞİT ; “İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okullarımızdan büyük başarı.. 2018 yılı TÜBİTAK Bilim Fuarı başvurularında, kabul edilen 79 proje ile VİRANŞEHİR olarak İlimizde 1. sıradayız. İlçe olarak bu başarımızı Eğitimin diğer tüm alanlarında da devam ettireceğimize inanıyoruz…” dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan ATEŞ konu ile ilgili “İlçe eğitimine 79 proje ile katkıda bulunacak olmamızın sevincini yaşıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçenin eğitimini en iyi seviyeye getirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi