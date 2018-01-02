Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!

Şanlıurfa’da küçük yaştaki tesettürlü öğrencilere ‘kapanma partisi’ düzenleyen okulla ilgili soruşturma başlatıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, 'Bazı basın yayın organlarında çıkan ve gündemi meşgul edenFacebook’ta öğretmenler hakkında haberler paylaşan bir sayfa, öğrenciler ‘başörtüsü takmaya başladığı’ için öğretmenleri tarafından düzenlenen ‘kutlama’dan fotoğraflar yayınlamıştı.Bir-ikisi hariç tüm öğrencilerin başörtülü olduğu anlaşılan fotoğraflarda, ‘Kapandım mutluyum’, ‘Ben de artık kapalıyım’, ‘Haydi sen de kapan’, ‘Şükür ki kapandım’ yazılı kartonlar görülüyor.Hürriyet’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre, etkinliği Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni G.İ. düzenledi.Konuyla ilgili okul yetkilileri şöyle konuştu: