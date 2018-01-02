Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, 'Bazı basın yayın organlarında çıkan ve gündemi meşgul eden "Kapanma Partisi" ile ilgili haberlerden dolayı Şanlıurfa Valiliğinin onayı ile inceleme/soruşturma başlatılmış olup konunun tüm detaylarıyla araştırılması için 2 müfettiş görevlendirilmiştir' denildi.
OKUL İDARESİNE GÖRE, TALEP ÖĞRENCİLERDEN GELMİŞ!
Facebook’ta öğretmenler hakkında haberler paylaşan bir sayfa, öğrenciler ‘başörtüsü takmaya başladığı’ için öğretmenleri tarafından düzenlenen ‘kutlama’dan fotoğraflar yayınlamıştı.
Bir-ikisi hariç tüm öğrencilerin başörtülü olduğu anlaşılan fotoğraflarda, ‘Kapandım mutluyum’, ‘Ben de artık kapalıyım’, ‘Haydi sen de kapan’, ‘Şükür ki kapandım’ yazılı kartonlar görülüyor.
Hürriyet’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre, etkinliği Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni G.İ. düzenledi.
Konuyla ilgili okul yetkilileri şöyle konuştu: ''Böyle bir etkinlikten haberimiz yok. Öğretmenlerin hepsini aynı anda denetleyemiyoruz. ‘Kapanma partisi’ni cuma günü öğrendik. Bunu düzenleyen öğretmenle telefonda konuştuk, durumu anlattı. Böyle bir etkinlik talebinin öğrencilerden geldiğini söyledi. Herhangi bir zorlama olmamış. ”
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