Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 02 Ocak 2018 12:04:13 Tarihinde eklenmiştir.

DSİ 2017 Yılında Ne Yaptı?iİşte Projeler...

Ülkemiz Dünyanın en bereketli coğrafyası, tarihi boyunca kültürün, mimarinin ve sanatın merkezi olmuştur.

DSİ 2017 Yılında Ne Yaptı?iİşte Projeler...

Ülkemiz Dünyanın en bereketli coğrafyası,  tarihi boyunca kültürün, mimarinin ve sanatın merkezi olmuştur.

Tarımında yaygın olduğu bu coğrafyada kalkınmanın sulama ile olduğunu biliyor, sulu tarımın da modern sistemler kullanılarak yapıldığında son derece verimli neticeler verdiğini görüyoruz.
DSİ Genel Müdürü Murat ACU;

’’DSİ olarak Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız; tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir. 1954 yılında teşkilatlanan ve ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir.’’dedi.
‘’Göl-Su Projeleri Münbit Toprakları Su İle Buluşturuyor’’

 ‘’Bir tarım ülkesi olan bu kutsal vatan toprağında Göl-Su projeleri ile zirai üretimi artırarak çiftçilere büyük kazanç sağlamayı, sulanmadık toprak bırakmayarak münbit toprakları daha verimli hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten DSİ Genel Müdürü ACU;’’
Ülkemizdeki verim arttırıcı bir unsur olan sulama, modern girdilerin daha yoğun kullanımına olanak verirken, aynı zamanda, ürün çeşitlendirmesi ve yılda birkaç kez ürün almayı olanaklı kılması ile de ülkemizde tarımsal verimliliği ve üretimi birkaç kat arttırmakta ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. ’dedi.

 Taşkın Projeleri İle İnsanımızın Can ve Mal Güvenliğini Sağlıyoruz’’
 
’DSİ’nin kuruluş gayesi olan taşkınla mücadelenin devam ettiğini belirten ACU; Dereleri ıslah ediyor, insanların can ve mal emniyetini en yüksek düzeyde koruyoruz. Olası kayıpları da en asgari düzeye düşürüyoruz.
 
’Hedefimiz Enerjide Ülkemizi Dışa Bağımlı Olmaktan Kurtarmak ‘’
Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için mevcut kaynaklardan elektrik üretimi teşvik edilmiş bu amaçla boşa akan derelerimiz üzerine kurulan Hidroelektrik Santrallerle Elektrik Üretilmeye başlandı. Bu sayede ülkemizi enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz.
‘’İnsanımızın Sağlıklı Su İçmesini Sağlıyoruz’’
Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlası DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandı. İçme, kullanma ve sanayi suyu temini hususunda kurumumuz tarafından gerçekleştirilen ve birçok yönüyle ülkemiz ve dünyada ilkleri hayata geçiren projelerin altına imza atıyor insanımızın daha sağlıklı su içmesine vesile oluyoruz.
“Atıksu Tesislerini Birer Birer Tamamlıyoruz.”
DSİ olarak ilk planda çalışmalarımızı Ergene Nehri Havzası’nda yoğunlaştırdık. Yoğun sanayi ve evsel atık deşarjı sebebiyle kirlenen Ergene Nehri’nin eski günlerine kavuşturulması maksadıyla Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ile Tekirdağ Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde Atıksu arıtma tesisleri inşa edilerek işletmeye alındı. Ayrıca Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez ilçelerinde 2 adet kolektör de tamamlanarak işletmeye allındı. Ergene Nehri Havzası’nda 5 adet atıksu arıtma tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Ergene Nehri Havzası dışında Trabzon Atasu Barajı Atıksu Tesisleri tamamlanarak hizmete alındı. Diğer taraftan Çankırı Güldürcek Barajı Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Çorum, Ankara, Niğde, Yozgat, Bilecik, Afyonkarahisar ve Artvin illerimizde de proje çalışmaları devam ediyor. Söz konusu projelerde, “atıksuların kazanılarak yeniden kullanılması” konusundaki çalışmalara ağırlık verilerek tüm tesislerde arıtılmış atıksuyun sulamada kullanılmasına imkan sağlayacak üniteler projelendiriliyor. DSİ Genel Müdürlüğü olarak sadece Ergene Nehri Havzasında değil diğer havzalarda da yürüttüğü çalışmalarda, atıksuların yeniden kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izliyor. ‘’dedi.
‘’Bölgesel Gelişim Projelerini Hayata Geçiriyoruz’’
Genel Müdür ACU; ‘’Bölgeler arası gelir ve refah dengesini sağlamak maksadıyla tüm dünyada uygulanan Bölgesel Gelişim Projeleri, sürdürülebilir kalkınma adına büyük önem taşındığından bizlerde Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda hazırladığımız GAP, DOKAP, EGEGEP, DAP, AKDENİZGEP, ORTAGEP, KOP, TRAGEP, MARMARAGEP ve BAKGEP Bölgesel Projelerini hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bölgesel Gelişim projeleri ile hedefimiz işgücünün yerinde istihdamını sağlayarak göçün önlenmesine katkı sağlamak, insanımızın ekonomik refah seviyesini artırarak milli ekonomiye ciddi katkılar sağlamaktır. ’dedi.
 
‘’2017 Yılında 508 Tesis Hizmete Alındı. 832 Tesisin Temeli Atıldı’’
 
DSİ Genel Müdürü Murat ACU;’’Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu öncülüğünde 2017 Yılında 79 ilde düzenlediğimiz merasimlerde 832 adet tesisin temelini attık. ‘’dedi.
 
Temeli atılan tesislerin 88 Âdet Baraj, 58 Adet Gölet, 100 adet Sulama, 18 adet İçmesuyu Tesisi 568 adeti Taşkın Koruma Tesisi olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU; Diğer taraftan 2017 yılında 5 Nisan ve 29 Kasım tarihlerinde düzenlenen iki büyük toplu açılış merasiminde toplam maliyeti 10 milyar TL olan 575 tesisi de hizmete aldık.
 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da toplam maliyeti 7,7 milyar TL olan 375 tesisi hizmete alındı. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından ise 5 Nisan 2017 tarihinde İzmir’de toplam maliyeti 1,8 milyar TL olan 101 tesis hizmete alındı.
 
Hizmete aldığımız tesislerden 508 âdeti Genel Müdürlüğümüze ait olup bu tesislerin 111 âdeti baraj, 38 âdeti gölet, 184 âdeti sulama tesisi, 28 âdeti içmesuyu tesisi ve 147 âdeti de taşkın koruma tesisidir. Hizmete alınan tesisiler ile 2.679.510 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece Yıllık 1 milyar 360 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlanmıştır.
28 yerleşim yerine yıllık 203 milyon m3 içmesuyu verilmiştir. 7 şehir merkezi, 76 ilçe, 703 yerleşim yeri ve 286.000 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. ’dedi.
DSİ Genel Müdürü Murat ACU;‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
İzol, Toprak Reformu Genel Müdürlüğü Daire Bakanlığına Atandı
İzol, Toprak Reformu Genel Müdürlüğü Daire Bakanlığına Atandı
​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reform Genel Müdürlüğü Daire Başkanı belli oldu.
​Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şanlıurfa’nın Birincisi
​Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şanlıurfa’nın Birincisi
Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 82 okulun Proje başvurusunda bulunduğu 4006 Bilim Fuarlarından 79 okulun başvurusu kabul edildi. Şanlıurfa’nın tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin başvuruda bulunduğu 4006 Bilim Fuarı Projelerinde en çok başvuru yapan ve projesi en çok kabul edilen ilçeler sıralamasında Şanlıurfa geneli birinci sırada yer aldı.
Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!
Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!
Şanlıurfa’da küçük yaştaki tesettürlü öğrencilere ‘kapanma partisi’ düzenleyen okulla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edaş'a Saldırılar Devam Ediyor,46 Etti...
Edaş'a Saldırılar Devam Ediyor,46 Etti...
Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kaçak elektriği önlerken enerji kalitesini artırmak ve vatandaşa kesintisiz enerji sunmak için kurulan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kaçak kullanmakta ısrarcı olanların hedefi haline geldi. Şırnak’ın Cizre ilçesinde neredeyse her gece 3-5 pano kırılırken, 21 Aralık’ta 26 panonun kırıldığı toplu saldırıdan bu yana hasar gören pano sayısı 46’ya ulaştı.
Aksu; ‘2018, ekonominin daha güçlü olacağı bir yıl olacak’
Aksu; ‘2018, ekonominin daha güçlü olacağı bir yıl olacak’
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, yeni yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak 2018 yılının ülke adına daha başarılı bir yıl olacağını söyledi.
DSİ 2017 Yılında Ne Yaptı?iİşte Projeler...
DSİ 2017 Yılında Ne Yaptı?iİşte Projeler...
Ülkemiz Dünyanın en bereketli coğrafyası, tarihi boyunca kültürün, mimarinin ve sanatın merkezi olmuştur.
Fakıbaba:Göz Açtırmayacağım...
Fakıbaba:Göz Açtırmayacağım...
Sadece bunu duymak bile beni çok mutlu ediyor. .
Dedaş Urfa'da Geri Adım Attı!
Dedaş Urfa'da Geri Adım Attı!
​Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, kaçak elektrik kullanmadığını ispat etmesine rağmen kendisine ceza kesilen engelli, DEDAŞ'a geri adım attırdı.
Urfa’da Selfie Çekerken Öldü
Urfa’da Selfie Çekerken Öldü
Çift Mağara Üstünde Selfie Ölüm Getirdi
Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı
Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı
Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, maddi hasar oluştu.
Urfa İçin Son Dakika Uyarısı
Urfa İçin Son Dakika Uyarısı
Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Fakıbaba Açıkladı,Devreye Girdi!
Fakıbaba Açıkladı,Devreye Girdi!
Gübre Takip Sistemi, hayata geçti.
Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!
Urfa İçin 30 Milyon TL Hibe!
Birini Kaybetti,Birini Kazandı!
Birini Kaybetti,Birini Kazandı!
Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!
Urfa'da ki O Parti Hakkında Soruşturma!
Edaş'a Saldırılar Devam Ediyor,46 Etti...
Edaş'a Saldırılar Devam Ediyor,46 Etti...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
13°C / 3°C
Durum
Hafif Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:36
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿