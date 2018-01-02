DSİ 2017 Yılında Ne Yaptı?iİşte Projeler...

Ülkemiz Dünyanın en bereketli coğrafyası, tarihi boyunca kültürün, mimarinin ve sanatın merkezi olmuştur.Tarımında yaygın olduğu bu coğrafyada kalkınmanın sulama ile olduğunu biliyor, sulu tarımın da modern sistemler kullanılarak yapıldığında son derece verimli neticeler verdiğini görüyoruz.’’DSİ olarak Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız; tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir. 1954 yılında teşkilatlanan ve ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir.’’dedi.Bir tarım ülkesi olan bu kutsal vatan toprağında Göl-Su projeleri ile zirai üretimi artırarak çiftçilere büyük kazanç sağlamayı, sulanmadık toprak bırakmayarak münbit toprakları daha verimli hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten DSİ Genel Müdürü ACU;’’Ülkemizdeki verim arttırıcı bir unsur olan sulama, modern girdilerin daha yoğun kullanımına olanak verirken, aynı zamanda, ürün çeşitlendirmesi ve yılda birkaç kez ürün almayı olanaklı kılması ile de ülkemizde tarımsal verimliliği ve üretimi birkaç kat arttırmakta ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. ’dedi.’DSİ’nin kuruluş gayesi olan taşkınla mücadelenin devam ettiğini belirten ACU; Dereleri ıslah ediyor, insanların can ve mal emniyetini en yüksek düzeyde koruyoruz. Olası kayıpları da en asgari düzeye düşürüyoruz.Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için mevcut kaynaklardan elektrik üretimi teşvik edilmiş bu amaçla boşa akan derelerimiz üzerine kurulan Hidroelektrik Santrallerle Elektrik Üretilmeye başlandı. Bu sayede ülkemizi enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz.Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlası DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandı. İçme, kullanma ve sanayi suyu temini hususunda kurumumuz tarafından gerçekleştirilen ve birçok yönüyle ülkemiz ve dünyada ilkleri hayata geçiren projelerin altına imza atıyor insanımızın daha sağlıklı su içmesine vesile oluyoruz.DSİ olarak ilk planda çalışmalarımızı Ergene Nehri Havzası’nda yoğunlaştırdık. Yoğun sanayi ve evsel atık deşarjı sebebiyle kirlenen Ergene Nehri’nin eski günlerine kavuşturulması maksadıyla Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ile Tekirdağ Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde Atıksu arıtma tesisleri inşa edilerek işletmeye alındı. Ayrıca Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez ilçelerinde 2 adet kolektör de tamamlanarak işletmeye allındı. Ergene Nehri Havzası’nda 5 adet atıksu arıtma tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Ergene Nehri Havzası dışında Trabzon Atasu Barajı Atıksu Tesisleri tamamlanarak hizmete alındı. Diğer taraftan Çankırı Güldürcek Barajı Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Çorum, Ankara, Niğde, Yozgat, Bilecik, Afyonkarahisar ve Artvin illerimizde de proje çalışmaları devam ediyor. Söz konusu projelerde, “atıksuların kazanılarak yeniden kullanılması” konusundaki çalışmalara ağırlık verilerek tüm tesislerde arıtılmış atıksuyun sulamada kullanılmasına imkan sağlayacak üniteler projelendiriliyor. DSİ Genel Müdürlüğü olarak sadece Ergene Nehri Havzasında değil diğer havzalarda da yürüttüğü çalışmalarda, atıksuların yeniden kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izliyor.Genel Müdür ACU; ‘’Bölgeler arası gelir ve refah dengesini sağlamak maksadıyla tüm dünyada uygulanan Bölgesel Gelişim Projeleri, sürdürülebilir kalkınma adına büyük önem taşındığından bizlerde Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda hazırladığımız GAP, DOKAP, EGEGEP, DAP, AKDENİZGEP, ORTAGEP, KOP, TRAGEP, MARMARAGEP ve BAKGEP Bölgesel Projelerini hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bölgesel Gelişim projeleri ile hedefimiz işgücünün yerinde istihdamını sağlayarak göçün önlenmesine katkı sağlamak, insanımızın ekonomik refah seviyesini artırarak milli ekonomiye ciddi katkılar sağlamaktır. ’dedi.DSİ Genel Müdürü Murat ACU;’’Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu öncülüğünde 2017 Yılında 79 ilde düzenlediğimiz merasimlerde 832 adet tesisin temelini attık. ‘’dedi.Temeli atılan tesislerin 88 Âdet Baraj, 58 Adet Gölet, 100 adet Sulama, 18 adet İçmesuyu Tesisi 568 adeti Taşkın Koruma Tesisi olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU; Diğer taraftan 2017 yılında 5 Nisan ve 29 Kasım tarihlerinde düzenlenen iki büyük toplu açılış merasiminde toplam maliyeti 10 milyar TL olan 575 tesisi de hizmete aldık.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da toplam maliyeti 7,7 milyar TL olan 375 tesisi hizmete alındı. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından ise 5 Nisan 2017 tarihinde İzmir’de toplam maliyeti 1,8 milyar TL olan 101 tesis hizmete alındı.Hizmete aldığımız tesislerden 508 âdeti Genel Müdürlüğümüze ait olup bu tesislerin 111 âdeti baraj, 38 âdeti gölet, 184 âdeti sulama tesisi, 28 âdeti içmesuyu tesisi ve 147 âdeti de taşkın koruma tesisidir. Hizmete alınan tesisiler ile 2.679.510 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece Yıllık 1 milyar 360 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlanmıştır.28 yerleşim yerine yıllık 203 milyon miçmesuyu verilmiştir. 7 şehir merkezi, 76 ilçe, 703 yerleşim yeri ve 286.000 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. ’dedi.DSİ Genel Müdürü Murat ACU;‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.