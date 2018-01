Fakıbaba:Göz Açtırmayacağım...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et uygulamasına olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. ‘Mutfaklar şenlenmeye devam edecek. Stokçulara göz açtırmayacağız’ dediet uygulaması, mutfakları şenlendirdi. TAKVİM'e özel açıklamalar yapan, ucuz et uygulaması nedeniyle vatandaşlardan son derece olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Fakıbaba, "Gittiğimiz yerlerde bazı hanımefendi kardeşlerimiz bize 'diyor. Sadece bunu duymak bile beni çok mutlu ediyor. Biz sadece piyasada bir denge oluşturmak istedik. Şu anda doların artmasına paralel bazı sıkıntılar var ama et fiyatları artık belirli bir dengede olacak. Biftek ya da pirzolayı 100 liraya satmak isteyen satsın. Buna kimse karışamaz. Ancak et yiyemeyen gariban da ucuz et alabilsin. Yarım kilo kıyma ya da et alıp onu iki öğün yemekte kullanan insanlarımız var. Benim derdim onlara ucuz et yedirmeye devam etmek" dedi. Ucuz et uygulamasını başlatmadan önce proje üzerinde çok tartıştıklarını kaydeden Fakıbaba,altını çizdi. Bazı lokanta sahiplerinin çalışanlarını ucuz et satan marketlere yollayarak ayrı ayrı birer kilo et aldırdığını tespit ettiklerini de belirten Fakıbaba, "Onlara buradan sesleniyorum. Lütfen bunu yapmayın. Garibanın et yemesine mani olmayın. Biz kararlı bir şekilde yerli üreticiyi koruyarak, stokçulara ve fırsatçılara göz açtırmadan mutfakları şenlendirmeye devam edeceğiz" dedi. 2018 yılının tarım ve hayvancılık yılı olacağını da sözlerine ekleyen Fakıbaba, Türkiye'nin et ithal eden bir ülke olmaktan çıkabilmesi için halen 5.5 milyon olan düve sayısını 6.5 milyona çıkarması gerektiğini ve 2-3 yıl içinde et ithalatını önleyecek tedbirleri alacaklarını sözlerine ekledi.BAKAN Fakıbaba, 2018 yılının tarım ve hayvancılık yılı olacağını söyledi. Fakıbaba, "Kendi hayvanımızı üretilebilecek seviyeye gelmemiz lazım. Bizim şu anda 5.5 milyon düvemiz var. Bunu 6.5 milyona çıkardığımız anda et ithal etmeyiz. Ama şu aşamada ithalatın önüne geçmek zor. İnanın stokçulara karşı bazen psikolojik ithalat bile yapmak gerekiyor. İthalat yapmadığınız zaman havadan para kazanmak isteyenler bunu fırsata çeviriyor. Yeni bir dönem başlatıyoruz. Stokçuluk yapan yanlış bir adım attığında devletin kendisine müdahale edeceğini bilecek. Piyasaya bu güveni vereceğiz" dedi. .