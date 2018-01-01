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Bu haber 01 Ocak 2018 22:54:55 Tarihinde eklenmiştir.

Mustafa Kızıl'a Şok!

Mustafa Kızıl hakkında şok bir karar alındı. Gaziantep 1. İcra Ceza Mahkemesi Mustafa Kızıl’ın 3 ay tazyikli hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mustafa Kızıl'a Şok!

Gaziantepspor’un eski yöneticilerinden Mustafa Kızıl hakkında şok bir karar alındı. Gaziantep 1. İcra Ceza Mahkemesi Mustafa Kızıl’ın 3 ay tazyikli hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Gaziantepspor Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mustafa Kızıl hakkında önümüzdeki günlerde yakalama ve ardından hapis kararı çıkabileceğini belirtmişti.

Edinilen bilgiye göre, Akcanlar Otomotiv 157 bin 411 Tl alacağı için Mustafa Kızıl hakkında mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 28 Nisan 2017’de Mustafa Kızıl’ın ödemeyi taksitler halinde yapma talebine kabul etti. Ancak, Kızıl o tarihten sonra borcunu yine ödemedi. Bunun üzerine Akcanlar Otomotiv, Mustafa Kızıl’ın cezalandırılması için yeni bir başvuru daha yaptı. Başvuruyu değerlendiren 1. İcra Ceza Mahkemesi, Mustafa Kızıl’ın mahkemeye taahhüt ettiği ödemeleri gerçektirmediğini belirterek, üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi. (Gaziantep Pusula)
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Spor
Mustafa Kızıl'a Şok!
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Mustafa Kızıl hakkında şok bir karar alındı. Gaziantep 1. İcra Ceza Mahkemesi Mustafa Kızıl’ın 3 ay tazyikli hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
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1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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