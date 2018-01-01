Mustafa Kızıl'a Şok!

Gaziantepspor’un eski yöneticilerinden Mustafa Kızıl hakkında şok bir karar alındı. Gaziantep 1. İcra Ceza Mahkemesi Mustafa Kızıl’ın 3 ay tazyikli hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.Gaziantepspor Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mustafa Kızıl hakkında önümüzdeki günlerde yakalama ve ardından hapis kararı çıkabileceğini belirtmişti.Edinilen bilgiye göre, Akcanlar Otomotiv 157 bin 411 Tl alacağı için Mustafa Kızıl hakkında mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 28 Nisan 2017’de Mustafa Kızıl’ın ödemeyi taksitler halinde yapma talebine kabul etti. Ancak, Kızıl o tarihten sonra borcunu yine ödemedi. Bunun üzerine Akcanlar Otomotiv, Mustafa Kızıl’ın cezalandırılması için yeni bir başvuru daha yaptı. Başvuruyu değerlendiren 1. İcra Ceza Mahkemesi, Mustafa Kızıl’ın mahkemeye taahhüt ettiği ödemeleri gerçektirmediğini belirterek, üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi. (Gaziantep Pusula)