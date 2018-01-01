Tatlıses'i Diline Doladı, Onu alacağım

Uzun süre mağazada kalan Funda Arar, oğlu Aras'a yılbaşı hediyesi almaya geldiğini belirterek, "Müziğe çok meraklı. Geçenlerde karaoke seti görmüş, mikrofon hastası. Onu alacağım. Okulda da her an şarkı söylüyormuş. Diline de İbrahim Tatlıses'ten 'Mavi Mavi'yi dolamış. Duyunca çok şaşırdım. Arabaya binince 'onu aç' diyor. Tam bir İbrahim Tatlıses hayranı oldu" şeklinde konuştu.