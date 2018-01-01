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Bu haber 01 Ocak 2018 19:46:46 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses'i Diline Doladı, Onu alacağım

Şarkıcı Funda Arar, önceki gün Etiler'de alışverişte görüntülendi.

Tatlıses'i Diline Doladı, Onu alacağım

Uzun süre mağazada kalan Funda Arar, oğlu Aras'a yılbaşı hediyesi almaya geldiğini belirterek, "Müziğe çok meraklı. Geçenlerde karaoke seti görmüş, mikrofon hastası. Onu alacağım. Okulda da her an şarkı söylüyormuş. Diline de İbrahim Tatlıses'ten 'Mavi Mavi'yi dolamış. Duyunca çok şaşırdım. Arabaya binince 'onu aç' diyor. Tam bir İbrahim Tatlıses hayranı oldu" şeklinde konuştu.
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