Dedaş Urfa'da Geri Adım Attı!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda mağduriyeti İLKHA'ya yansıyan, elleri ve ayaklarından engelli Burhan Doğruyol'a, kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla kesilen ceza, Dicle EDAŞ tarafından silindi.

Yapılan yanlıştan dönüldüğü için yaşadığını sevinci dile getiren engelli Doğruyol, yaklaşık iki hafta önce, kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla 2 bin 214 TL para cezasına çarptırıldığı hatırlattı.

Durumun düzeltilmesi için yetkililerle görüştüğünü hatırlatan Doğruyol, "Engelli biriyim ben. Bu zulmü birçok insana yapıyorsunuz, bari bana yapmayın.' dedim. Bana dediler ki, 'senin evinde kaçak olduğunu biliyoruz.' 3 sefer ekip gönderdiler. Kaçak bulamadıklarını söylediler. Konuyu medya üzerinden duyan Şanlıurfa Valiliği bir ekip gönderdi. Gelen ekip, elektriğimizde kaçağın olmadığını ancak saatımızın şalterinin bozuk olduğunu söylediler. Daha sonra ilçedeki DEDAŞ, bizleri çağırarak bize yazılan hukuksuz cezayı sildi." diyerek, yaşadığı mağduriyeti aktaran İLKHA'ya teşekkür etti.

Ağabey Kasım Doğruyol ise kesilen cezanın silinmesiyle kaçak elektrik kullanmadıklarının bir kez daha ispatlandığını ifade ederek, "DEDAŞ yetkililerine sesleniyorum: Benim adıma olan bu elektrik abonesini kaçak olarak kayıtlara geçmişseniz BUNU düzeltilmesini istiyorum. Haksız bir şekilde sicilimin bozulmasını istemiyorum. Bunun üzerine de duracağım ve bunun takipçisi olacağım." İfadelerini kullandı.