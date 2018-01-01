Urfa’da Selfie Çekerken Öldü

Bu haber 01 Ocak 2018 14:15:58 Tarihinde eklenmiştir.

Edinilen Bilgiye Göre Olay Eyyübiye İlçesinde Bulunan Çift Mağaranın Üstünde Meydana Geldi.Öğlen Saatlerinde Urfa’nın Resimlerini Çekmek İçin Çıktığı Mağaradan Ayağının Kayması Sonucu Aşağıya Düştü. Çevredekilerin Haber Vermesi Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri Şahsın Öldüğünü Belirledi.İsmi Öğrenilemeyen Şahsın 30 Yaşlarında Olduğu Bildirildi.