Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölen ya da yaralanan olmazken her iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

İLKHA WhatsApp ihbar hattına gelen bilgilere göre kaza, Hilton Garden otelin yanında olan kavşakta meydana geldi. Seyir halinde olan 06 AH 8925 plakalı otomobil kavşaktan dönecekken, 42 UY 259 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri kısa bir şok geçirirken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Meydan gelen kazadan dolayı yol bir süreliğini kapanırken, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra yol tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.