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Bu haber 01 Ocak 2018 09:29:37 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Son Dakika Uyarısı

Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Urfa İçin Son Dakika Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Karaman, Sinop ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Amasya, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı!

Yağışların, akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan ve benzeri) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERDE HAVA

Marmara: Az bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ege: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Parçalı, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler ile Amasya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ile öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı, çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



 
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