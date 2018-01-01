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Bu haber 01 Ocak 2018 01:54:16 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba Açıkladı,Devreye Girdi!

Gübre Takip Sistemi, hayata geçti.

Fakıbaba Açıkladı,Devreye Girdi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın,  Gübre Takip Sistemiyle ilgili açıklaması: 

 "2015 yılında artış gösteren terör hadiselerinden sonra alınan karar gereği çalışmalarına başladığımız Gübre Takip Sistemi'ni (GTS) hayata geçti.

Bu sistemle beraber piyasaya arz edilen gübreleri üreticiden/ithalatçıdan son kullanıcıya kadar fiziki olarak takip edebileceğiz. Birçok üründe tanımlama ve işaretlemede kullanılan DNA barkod sistemi, GTS ile beraber gübrede kullanılmış olacak. GTS konusunda adaptasyonun ve gerekli bilgilendirmenin sağlanması amacıyla Bakanlığımızın ilgili personeli yoğun bir şekilde çalıştılar. Şu an itibariyle il ve ilçe müdürlüklerimiz, bölgelerindeki çiftçilerle gübre bayilerini/dağıtıcılarını bilgilendirmeye dönük çalışmalarını tamamlamış durumdalar.

Nitratlı gübre piyasaya arz eden firmalarımızın paketleme tesislerinin tamamına sistemle ilgili gerekli alt yapı kuruldu. Projenin bilişim altyapısı da şu an itibariyle tamamlandı.

Uygulama,  nitratlı gübrelerde başlayacak ve böylelikle Gübre Takip Sistemi devreye girmiş olacak. Yıl başından itibaren paketlenecek nitratlı gübreler, karekod ve DNA barkodlu olarak piyasaya arz edilecek. Daha sonra yıl içinde diğer gübrelerde uygulanmasına kademeli olarak de geçiş yapılacak.

Sektörün, bu uygulamayla beraber geleceğe daha emin adımlarla ve güvenle ilerleyeceğine inanıyorum. Her şeyden önce bu sistem, gübrelerin kullanımıyla ilgili olarak birçok faydalar ve kolaylıklar getirecek. Gübrelerin üreticiden ya da ithalatçıdan son kullanıcıya kadar bütün süreci takip edilebilecek. Böylelikle her türlü kayıp ve kaçak tespit edilecek ve kayıt dışı satışların tespiti de mümkün olabilecek.

Bu sistemle sahte, taklit ve tağşiş gübrelerin tespiti yapılabileceğinden üretici firmalar ile çiftçilerin korunması da sağlanmış olacak.

Nitratlı gübrelerin El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılması durumunda hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlayacak.

Artık yeni dönemde DNA Barkod ve karekod olmayan ürünler güvensiz ürün olarak kabul edilecek. Bakanlıktan lisanslı olmayan firmaların ve bu firmalara ait tescilli olmayan gübrelerin piyasada dolaşımına izin verilmeyecek.

Bu sistemle, gübre üretim ve tüketimi güvenilir şekilde kayıt altına alındığından çok daha sağlıklı gübre politikaları geliştirebileceğiz.

Gübrelerin kimlik bilgilerine kolaylıkla erişim sağlanacak. Bir kimliklendirme uygulaması olduğundan içerik, tescil, lisans, yerli üretim veya ithalat gibi bilgilere, akıllı telefon uygulamaları ile kolayca erişim sağlayacak.

Tüm bunların yanı sıra gübre piyasası normalleşecek. Nitratlı gübrelerdeki yasaklama kalkacağından, alternatif gübrelerin fiyat artışları duracak.

Ayrıca sistemin devreye girmesiyle beraber çiftçilerimiz, eskiden var olan bürokratik işlemlere gerek kalmadan, sadece TC kimlik numarasıyla bayilerden gübrelerini alabilecek. Güvenli ürün aldığından dolayı da ürettiği ürünün kalite ve miktarında artış olacak.

Sistemin, ülke tarımına, gübre sektörüne ve çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim"

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