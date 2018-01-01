Gazeteci Şulul Kazada Yaralandı

Edilen bilgiye göre DHA muhabiri Ömer Şulul, Yenice Akabe bağlantılı TOKİ kavşağı yakınlarında tek taraflı kaza yaptı. Araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Şulul'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı duyar duymaz olay yerine giden Şanlıurfa DHA Büro Şefi ambulans ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler yaralı gazeteciyi hastaneye kaldırdı, Şulul’un sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.