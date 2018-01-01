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Bu haber 01 Ocak 2018 01:05:53 Tarihinde eklenmiştir.

Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir’de vatandaşlar, öğrenciler, esnaf ve kurum amirleri ile bir araya geldi.

Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir’de vatandaşlar, öğrenciler, esnaf ve kurum amirleri ile bir araya geldi.

Hafta sonu Viranşehir’e giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilçe girişindeki Tepret Camii’nde vatandaşların taziyelerine katılarak aileye başsağlığı diledi. 

Viranşehir Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) devam eden üniversiteye hazırlık kurslarını da ziyaret eden Vali Erin, ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi. Şanlıurfalı gençlerin üniversiteye yerleşmesinin önemine değinen Vali Erin, gençlerin başarılı olması için devlet imkânlarını sonuna kadar seferber ettiklerini kaydetti.

Öğrencilerle buluşmasının ardından ilçenin Eski Derik, Ceylanpınar ve Esri Urfa Caddesindeki esnafı ziyaret eden Vali Erin, esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek sorun, istek ve taleplerini dinledi. Çarşı esnafının boynuna attığı yöresel puşu ile esnaf ziyaretine devam eden Vali Erin’i esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi ile karşıladı. Yüzlerce esnafın işyerine uğrayarak hasbihal eden Vali Erin, aynı gün ibadete açılan Göl Camii’ne de giderek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Viranşehir Kaymakamlığı’na geçen Vali Erin, burada da ilçenin başta eğitim olmak üzere diğer konulardaki durumunu değerlendiren bir toplantı yaptı.

Vali Erin’e Viranşehir ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Şık ve Arslan Çiftçi ile kurum amirleri eşlik etti.
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