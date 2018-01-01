Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 01 Ocak 2018 00:45:17 Tarihinde eklenmiştir.

Aslan Payı Urfa'nın!

Dicle Elektrik Dağıtım, Güneydoğu'daki altı ilde yer alan 1 milyon 700 bin müşterisine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmek için 2013 yılındaki özelleştirmeden bu yana hayata geçirdiği 1 milyar 200 milyon liralık yatırıma ek olarak, 2018 yılında 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

Aslan Payı Urfa'nın!

Dicle Elektrik Dağıtım, Güneydoğu'daki altı ilde yer alan 1 milyon 700 bin müşterisine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmek için 2013 yılındaki özelleştirmeden bu yana hayata geçirdiği 1 milyar 200 milyon liralık yatırıma ek olarak, 2018 yılında 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.
 
Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, sorumluluk bölgelerinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde hayata geçirdikleri toplam yatırım tutarının 2018 yılı sonunda 1.6 milyar liraya yükseleceğini belirtti. Karagüzel, 2013 Temmuz ayından bu yana başta il merkezleri olmak üzere enerji altyapısını yenileme yolunda önemli adımlar attıklarını, teknolojiye en çok yatırım yapan şirketlerden biri haline gelerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge merkezi kurma izni alan ilk elektrik dağıtım şirketi olduklarını hatırlattı. 
 
Dicle Elektrik'in, kaçak elektrik ile mücadelede sahada büyük özveri ve gayretle çalıştığına değinen Murat Karagüzel, kaçak elektrik kullanma oranlarının sürekli olarak azaldığını, kaçak kullanıma karşı verilen mücadelede yanlış bilinenler yüzünden şirketin ciddi anlamda mağdur durumda olmasına karşın yılmadan ve bıkmadan israfa ve enerji istismarına karşı çalıştıklarını sözlerine ekledi.
 
Karagüzel, enerji kalitesini yükseltmek için iletim kablolarını yerin altına aldıklarını, trafoları yenilediklerini, şebekelerde güç artışları gerçekleştirdiklerini ve yeni teknolojiler geliştirerek yatırımları çeşitlendirdiklerini de ifade etti. İl ve ilçelerde cadde ve sokak aydınlatmaları geliştirilirken, aydınlatma çalışmalarının köylere kadar yayıldığına değinen Karagüzel, kaçak kullanıma karşı mücadeleden taviz vermediklerini ve bunun hem ülke ekonomisine, hem de sorumluluk bölgelerinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesine çok büyük kazanımlar getirdiğine dikkat çekti.
 
2018'de 400 Milyonluk Yatırım
 
Genel Müdür Karagüzel, 2018 yılından itibaren yatırımların ciddi bir kısmını kırsala kaydırmaya başlayacaklarını vurgulayarak, son 4 yılda 1.2 milyar liralık yatırımın  il ve ilçelere dengeli dağıtıldığını söyledi.

2018 yılında şehir merkezlerindeki yatırımların yanı sıra kırsal kesimde ekonomik ömrünü tamamlamış enerji nakil hatlarının yenileneceğini de kaydeden Karagüzel, ''Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliği çerçevesinde yaptığımız yatırım planlamasına göre, 2018 yılında Güneydoğu'daki altı ilde gerçekleştirilecek 400 milyon liralık yatırımda en büyük pay 95 milyon lira ile Şanlıurfa'ya ayrıldı. Şanlıurfa'yı, 75 milyon liralık yatırım ile Diyarbakır ve 70 milyonluk yatırım ile Mardin izleyecek. Toplam 160 milyon liralık yatırım da Batman, Siirt ve Şırnak'ta planlanan yeni yatırımlara ayrılacak.'' dedi.  
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Fakıbaba Açıkladı,Devreye Girdi!
Fakıbaba Açıkladı,Devreye Girdi!
Gübre Takip Sistemi, hayata geçti.
Mehmet Kaya’dan, yeni yıl mesajı
Mehmet Kaya’dan, yeni yıl mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Fatih Topal’dan , yeni yıl mesajı
Fatih Topal’dan , yeni yıl mesajı
Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Fatih Topal, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Yavuz’dan, yeni yıl mesajı
Başkan Yavuz’dan, yeni yıl mesajı
Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
2018 yılı için planlamalarını tamamlayan TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Bügüne kadar Eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olmamış vatandaşlara 180-240 ay vade ile kira öder gibi, taksitle konut sahibi yapacak. 33 ilde 45 bin 456 konut yapacak olan TOKİ, 2018 yılı içerisinde Şanlıurfa’da 2 bin 66 yapacağı açıklandı.
Bağıban’dan, yeni yıl mesajı
Bağıban’dan, yeni yıl mesajı
Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Hamide Sürücü’den, yeni yıl mesajı
Hamide Sürücü’den, yeni yıl mesajı
25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Hamide Sürücü, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cengiz Yetim’den, yeni yıl mesajı
Cengiz Yetim’den, yeni yıl mesajı
İş Adamı Cengiz YETİM, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Arkan'dan, yeni yıl mesajı
Arkan'dan, yeni yıl mesajı
Şanlıurfa’lı hayırsever iş adamı Mehmet Arkan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Gazeteci Şulul Kazada Yaralandı
Gazeteci Şulul Kazada Yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesi Yenice mahallesinde meydana geldi.
Müslüm Topal 'dan, yeni yıl mesajı
Müslüm Topal 'dan, yeni yıl mesajı
Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Müslüm Topal, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik!
Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir’de vatandaşlar, öğrenciler, esnaf ve kurum amirleri ile bir araya geldi.
Fakıbaba Açıkladı,Devreye Girdi!
Fakıbaba Açıkladı,Devreye Girdi!
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Gazeteci Şulul Kazada Yaralandı
Gazeteci Şulul Kazada Yaralandı
Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik!
Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
12°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:35
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿