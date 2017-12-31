WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü?

Dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kötü haber. WhatsApp kullanıcıları bir süredir uygulamayı kullanamıyor. Peki WhatsApp çöktü mü, WhatsApp neden çalışmıyor?WhatsApp kullanıcıları şokta. Dünyanın dört bir yanında yeni yıl coşkusu yaşayan milyonlarca WhatsApp kullanıcısı şu an WhatsApp'ı kullanamıyor.