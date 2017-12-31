Urfa'da Feci Kaza,1 Ölü!

Viranşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Emiroğlu Mahallesi Derik Caddesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 HH 133 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Suphi Palmanak idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.

Kazada Eyüp Secay, Suphi, Öznur ve Zeriye Balmanak yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Zeriye Balmanak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.