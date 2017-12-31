Tek Tek Tecavüz,Bakın Ne İçin Toplu Tecavüze Uğradı!

Olay, Pakistan'ın Hindistan sınırı yakınındaki Faisalabad kentinin Tandlianwala bölgesinde bir köyde meydana geldi. Pakistan gazetesi The Express Tribune'un haberine göre 19 yaşındaki kadın iki buçuk ay önce evlendi. Ancak kendi isteğiyle evlendiği için bu kararı kabul görmedi. Kadın daha sonra, 'geleneksel bir tören düzenlenebilmesi için' babası tarafından köyüne getirildi. Fakat bu sırada köyün ileri gelenleri tecavüz kararı almıştı; kadın köyüne döndüğünde alıkondu ve üç kişinin tecavüzüne uğradı.İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanan kadın kaçmayı başararak yerel polise şikayette bulundu. Yerel polisin şikâyete başta dikkate almadığı öne sürülürken, sonuç olarak üç kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki iki erkek kardeşin tecavüz edenler arasında olup olmadığı bilinmiyor.Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de de geçen ay kendi istekleriyle evlenen 24 yaşındaki Abdül Hadi ile 19 yaşındaki Hasina Bibi akrabalarından izin almadıkları gerekçesiyle öldürülmüştü.