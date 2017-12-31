Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

2017 Kasım ayı ile ertelenen 2017 Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, 2 Ocak 2018'e kadar ödenebileceği bildirildi.Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, "Ayın 1'i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir" hükmünün getirildiği belirtildi ve şöyle denildi;