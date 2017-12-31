Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, "Ayın 1'i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir" hükmünün getirildiği belirtildi ve şöyle denildi;
''Kamuoyundan gelen talepler üzerine yapılan değerlendirme sonucunda, Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin daha önceden olduğu gibi takip eden ayın sonunda ödenmesine ilişkin düzenleme Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Buna göre, Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerini 02.01.2018 tarihi sonuna kadar (31.12.2017 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) ödemeleri mümkün olacaktır.
İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır.
Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresi gelmiştir.
Ertelediğimiz sigorta primlerinizi zamanında ödenmesi unutulmamalıdır.''
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