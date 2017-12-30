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Bu haber 30 Aralık 2017 22:12:21 Tarihinde eklenmiştir.

Kaldırın Şu Vergiyi!

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik faturalarında TRT adı ile alınan verginin kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Kaldırın Şu Vergiyi!

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TRT'ye, elektrik faturaları üzerinden yapılan zorunlu verginin kaldırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

CHP'li Gürer, Türkiye Radyo-Televizyon (TRT) Kurumu Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin verdiği kanun teklifinde; TRT'ye, bütün vatandaşların elektrik enerji faturalarından zorunlu kesinti yapıldığını söyledi.

Zorunlu TRT kesintisinin gerekçesi ve nedeninin olmadığını savunan Gürer, "Yurttaş neden buraya yüzde 1.03 kesinti versin? Ayrıca, bu durumda bu kesinti vatandaş için gereksiz zorunlu bir ödeme olmaktadır. Bu uygulama hakkaniyetten uzak bir uygulamadır. Vatandaştan zorla TRT adı ile alınan vergi kaldırılmalıdır." dedi.



 
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