Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?

ABD Asgari ücret: 15,080 Dolar (Yıllık)
İsrail Asgari ücret: 14,413 Dolar (Yıllık)
Arjantin Asgari ücret: 9,094 Dolar (Yıllık)
Avustralya Asgari ücret: 32,508 Dolar (Yıllık)
Bahamalar Asgari ücret: 7,800 Dolar (Yıllık)
Belçika Asgari ücret: 25,030 Dolar (Yıllık)
Çin Asgari ücret: 1,393 Dolar (Yıllık)
Fransa Asgari ücret: 23,837 Dolar (Yıllık)
Güney Kore Asgari ücret: 9,121 Dolar (Yıllık)
Hollanda Asgari ücret: 24,490 Dolar (Yıllık)
Hong Kong Asgari ücret: 8,132 Dolar (Yıllık)
Büyük Britanya Asgari ücret: 19,833 Dolar (Yıllık)
İrlanda Asgari ücret: 24,364 Dolar (Yıllık)
İspanya Asgari ücret: 12,548 Dolar (Yıllık)
Japonya Asgari ücret: 16,992 Dolar (Yıllık)
Kanada Asgari ücret: 20,484 Dolar (Yıllık)
Slovenya Asgari ücret: 13,061 Dolar (Yıllık)
Tayvan Asgari ücret: 7,980 Dolar (Yıllık)
Yunanistan Asgari ücret: 11,396 Dolar (Yıllık)
En düşük asgari ücret ucuz iş gücü nedeniyle Çin'de uygulanmaktadır. Ödenen miktarı TL'ye çevirdiğimizde güncel dolar kuruna göre Çin'de çalışan bir asgari ücretlinin eline aylık 262 lira civarı bir ücret geçtiği görülmektedir. Daha sonra en düşük ücretin verildiği Tayvan'da ise bir çalışanın aldığı aylık ücret 1500 TL civarında olmaktadır. Çin'de olmasa ülkemizde bir çalışana verilen asgari ücretin büyük ihtimalle dünyanın en düşük ücreti olacağı ortaya çıkacaktı.
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