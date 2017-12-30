Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?En düşük asgari ücret ucuz iş gücü nedeniyle Çin'de uygulanmaktadır. Ödenen miktarı TL'ye çevirdiğimizde güncel dolar kuruna göre Çin'de çalışan bir asgari ücretlinin eline aylık 262 lira civarı bir ücret geçtiği görülmektedir. Daha sonra en düşük ücretin verildiği Tayvan'da ise bir çalışanın aldığı aylık ücret 1500 TL civarında olmaktadır. Çin'de olmasa ülkemizde bir çalışana verilen asgari ücretin büyük ihtimalle dünyanın en düşük ücreti olacağı ortaya çıkacaktı.