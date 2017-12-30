Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 30 Aralık 2017 20:03:25 Tarihinde eklenmiştir.

Asgari Ücret Diğer Ülkelerde Ne Kadar?

Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?

Asgari Ücret Diğer Ülkelerde Ne Kadar?

Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?

ABD Asgari ücret: 15,080 Dolar (Yıllık)
İsrail Asgari ücret: 14,413 Dolar (Yıllık)
Arjantin Asgari ücret: 9,094 Dolar (Yıllık)
Avustralya Asgari ücret: 32,508 Dolar (Yıllık)
Bahamalar Asgari ücret: 7,800 Dolar (Yıllık)
Belçika Asgari ücret: 25,030 Dolar (Yıllık)
Çin Asgari ücret: 1,393 Dolar (Yıllık)
Fransa Asgari ücret: 23,837 Dolar (Yıllık)
Güney Kore Asgari ücret: 9,121 Dolar (Yıllık)
Hollanda Asgari ücret: 24,490 Dolar (Yıllık)
Hong Kong Asgari ücret: 8,132 Dolar (Yıllık)
Büyük Britanya Asgari ücret: 19,833 Dolar (Yıllık)
İrlanda Asgari ücret: 24,364 Dolar (Yıllık)
İspanya Asgari ücret: 12,548 Dolar (Yıllık)
Japonya Asgari ücret: 16,992 Dolar (Yıllık)
Kanada Asgari ücret: 20,484 Dolar (Yıllık)
Slovenya Asgari ücret: 13,061 Dolar (Yıllık)
Tayvan Asgari ücret: 7,980 Dolar (Yıllık)
Yunanistan Asgari ücret: 11,396 Dolar (Yıllık)

En düşük asgari ücret ucuz iş gücü nedeniyle Çin'de uygulanmaktadır. Ödenen miktarı TL'ye çevirdiğimizde güncel dolar kuruna göre Çin'de çalışan bir asgari ücretlinin eline aylık 262 lira civarı bir ücret geçtiği görülmektedir. Daha sonra en düşük ücretin verildiği Tayvan'da ise bir çalışanın aldığı aylık ücret 1500 TL civarında olmaktadır. Çin'de olmasa ülkemizde bir çalışana verilen asgari ücretin büyük ihtimalle dünyanın en düşük ücreti olacağı ortaya çıkacaktı.
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Faturasını geciktiren o bedeli ödemeyecek
Faturasını geciktiren o bedeli ödemeyecek
Hükümet, yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın internet ve uydu yayını abonesini el yakan gecikme cezalarına karşı korumaya aldı.
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
2 Ocak 2018'e kadar ödenebilecek.
Asgari Ücret Diğer Ülkelerde Ne Kadar?
Asgari Ücret Diğer Ülkelerde Ne Kadar?
Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
Asgari Ücrette İşler Değişti,İşte Detaylar...
Asgari Ücrette İşler Değişti,İşte Detaylar...
2018’de çok şey değişecek.
'Taşıma suyla değirmen dönmez'
'Taşıma suyla değirmen dönmez'
Hayvancılık bakanından Sudan’ın ‘ucuz et’ teklifine: Taşıma suyla değirmen dönmez
Artık Elektrik Ampulleri Değil,Cebimizi Yakacak!
Artık Elektrik Ampulleri Değil,Cebimizi Yakacak!
Elektrik fiyatları 1 Ocak’tan itibaren yüzde 8.8 zamlanacak. BOTAŞ’ın 1 Aralık’ta doğalgaz santrallarına sattığı doğalgaza %8 zam yapınca, artan maliyetlerden dolayı evde ve işyerlerinde kullanılan elektriğe %8.8 zam yapılacak.
Emeklilikte yaşa takılanla ilgili son durum nedir?
Emeklilikte yaşa takılanla ilgili son durum nedir?
​8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadınsa 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu
Taşerona Bir Müjde Daha!
Taşerona Bir Müjde Daha!
İkramiye Geliyor!
Müjdeli Haberler Gelmeye Devam Ediyor...
Müjdeli Haberler Gelmeye Devam Ediyor...
Farklı zam!
Fakıbaba'dan Flaş Et Açıklaması!
Fakıbaba'dan Flaş Et Açıklaması!
AK Parti’ye kırmızı et sunumu yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 2018’de kırmızı et ihtiyacının bir milyon 350 bin ton olacağını, yerli üretim aynı kalırsa 300 bin ton et ithal edileceğini kaydetti
Kilosu en fazla 4 dolar...
Kilosu en fazla 4 dolar...
Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz" dedi.
Urfa'da 7.51'den Satıldı!
Urfa'da 7.51'den Satıldı!
Şanlıurfa Ticaret Borsası, ham fıstığın, kilogramı 7,51 liradan satıldığını açıkladı.
Faturasını geciktiren o bedeli ödemeyecek
Faturasını geciktiren o bedeli ödemeyecek
Tek Tek Tecavüz,Bakın Ne İçin Toplu Tecavüze Uğradı!
Tek Tek Tecavüz,Bakın Ne İçin Toplu Tecavüze Uğradı!
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
İran'da bir valilik ele geçirildi bir belediye binası yandı
İran'da bir valilik ele geçirildi bir belediye binası yandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
15°C / 6°C
Durum
Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:31
Öğle
12:35
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:47
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿