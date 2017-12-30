Asgari Ücrette İşler Değişti,İşte Detaylar...

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30 artışla 1300 liraya çıkmıştı. 2017’de 104 lira artışla net 1404 lira olarak belirlenmişti. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 için geçerli asgari ücretin ise 1603 lira olduğunu açıkladı. Buna göre artış yüzde 14.2 (199 lira). Brüt asgari ücret 2029 lira olarak belirlendi. Asgari ücretteki artışla birlikte çalışan çalışmayan herkesin hesabı değişecek.Serbest meslek erbabı, şirket ortakları, avukat, muhtar, esnaf Bağkur primi ödüyor. Asgari ücretteki artış Bağkur primlerini de artırıyor. Buna göre; bu yıl en düşük 613.23 lira olan prim 700 liraya çıkacak. Primini düzenli ödeyen yüzde 5 indirimden yararlanacak. Tarım Bağkur primi en düşük 491 liradan 560 liraya çıkacak.Asgari ücret artınca isteğe bağlı sigortalıların da SGK’ya ödedikleri prim artacak. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas gibi el işi yapıp satan kadınlar 25 gün üzerinde prim ödeyip, 30 gün prim ödemiş sayılacak. Bu kişilerin ayda ödemesi gereken prim 541 TL olacak. İsteğe bağlı Bağkurlu ise 649 lira ödeyecek.Doğum ve askerlik borçlanması emeklilik için zaman ve prim kazandırıyor. Borçlanmanın bir bedeli var ve 1 Ocak’ta artacak. 2018’de doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişi SGK’ya 1 günlük borçlanma için 18.96 lira yerine en az 21.64 ödeyecek. Örneğin 18 ay askerlik yapan bir sigortalı borçlanmak için 10 bin 238 lira yerine 11 bin 685 lira ödeyecek. Tek çocuk için borçlanan anne 2017’ye göre 1930 lira fazla yani 15 bin 580 lira ödeyecek.65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGİ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla bu sınır 484 liraya çıkacak. 2017 için sınır 423.5 liraydı. Böylece geliri 423 lirayı geçtiği için aylık alamayan da alır hale gelecek.Yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin (2029 TL) üçte birinden düşük olan kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Ocak itibarıyla yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 676 liranın altında olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek.Asgari ücret işsizi de ilgilendiriyor. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 705 liradan 812 liraya çıkacak. En yüksek asgari ücret ise 1421 liradan 1623 liraya yükselecek. İşsiz kalanın maaşı ne olursa olsun, bu iki limitin dışına çıkılamıyor.Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 1 Ocak itibarıyla 50-99 kişi arası çalışanı olan firmalarda da zorunlu olacak. Sırayla tüm şirketler sisteme dahil olacak. Çalışanların maaşından prime esas kazancın yüzde 3’ü oranında kesinti yapılacak.Asgari ücretliden kesilecek tutar 53 liradan 61 liraya çıkacak. Devlet aylık kesintinin yüzde 25’i kadar katkı sağlayacak. 2018’de alınabileceken yüksek katkı 6087 lira olacak.Ticari taksi ve dolmuşlarda plaka sahibine bağlı olarak kısmi süreli çalışan ve kendi primini kendisi ödeyen kişilerin ödedikleri prim miktarları da asgari ücrete endeksli. Bu kişilerden işsizlik sigortasından yararlanmak istemeyenler 550, isteyenler 600 lira ödeyecek.