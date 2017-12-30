Vali Erin,Yaralı Polis Hakkında Bilgi Aldı...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak hastalar ve doktorlarla görüştü.Önceki gün akşam saatlerinde Siverek ilçesine giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Aralık 2017 Pazar günü Siverek-Şanlıurfa karayolunda trafik kazası geçirerek yaralanan polis memuru Hacı Mustafa Üstün’ü tedavi gördüğü Siverek Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Polis Memuru Hacı Mustafa Üstün’e geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, Başhekim Mustafa Karacadağ’dan da yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Hastanenin acil servisinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret eden Vali Erin, hastalar hakkında doktorlardan bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Aynı gün akşam saatlerinde Eyyübiye Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği toplantıda Eyyübiye merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali Erin’e Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti.