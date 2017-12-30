Urfa STK'ları! Urfa Adına Gerçekten Bir şey Yapmak İstiyor Musunuz?

Mehmet Ali Cevheri’nin bu talebinden sonra 2017’nin Eylül ayında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da “Urfa’ya tarım üniversitesi kurulacak” haberini vermişti.Konya’nın da talep ettiği Tarım üniversitesi için Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Kasım 2017 tarihinde yaptığı bir konuşmada “Urfa’ya Tarım Üniversitesinin kurulması gerektiğini” ifade etti.Yapılan bu taleplerden yola çıkarak Türkiye’nin tarım alanlarının 4,9’unu oluşturan ve verimli toprakların büyük bir bölümüne sahip olan Urfa’ya Tarım Üniversitesi kurulması için desteğe ihtiyaç duyuluyor.Tarım Üniversitesi’nin mecliste yer edinebilmesi için tüm Urfalılar olarak el birliği ile sesimizi duyurmamız gerekmektedir.Çünkü Urfa;Türkiye’deki tarım alanlarının %4,9’una sahip.Ülkenin Tarımsal Ürün Değerine katkısı yaklaşık 6,1 milyar TLSulanan tarım alanı yaklaşık 4,5 milyon dekar (Güneydoğu Anadolu Projesi tamamlandığında bu sayı 8,3 milyar dekara yükselecek).Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 58,852 çiftçi mevcut.Ayrıca tarımsal ürünlerin üretimi konusunda da Türkiye’nin birçok iline göre ön sıralarda olan Urfa’da,Türkiye pamuk üretimin %44’üBuğday üretiminin %8’iMercimek üretimin %36’sıArpa üretiminin %11’iMısır üretiminin %15’iFıstık üretiminin %38’i gerçekleşmektedir.GAP bittiğinde Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük tarımsal alanlarına sahip olacak Urfa için Tarım Üniversitesinin kurulması konusu geri plana itilecek bir mesele değildir.Üniversitenin kurulmasıyla yeni bir soluk alacak olan şehrimiz birçok konuda daha da ileri seviyelere taşınmış olacak. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Urfa’da gençlerimiz aile mesleklerini sürdürmeleri ve tarım konusunda ilerlemeleri için kendi şehrinde ve kendi topraklarında eğitim alma imkânı bulacaklar. Açılması istenen Tarım Üniversitesiyle çok fazla uzaklara gitmeden toprağı, bitkiyi, tohumu, çiftçiyi yerinde görüp eğitimlerinde uygulama sıkıntısı çekmeyecekler.Urfa.com ailesi olarak basın grubunda üstümüze düşen görevi yerine getiriyor ve sesimizi daha da duyurmak adına halktan yardım bekliyoruz. Konuyla alaka Milletvekillerinden, Urfalı STK üyelerinden, kamu kuruluşlarından ve özellikle en büyük sesi getirecek olan tüm Urfa halkından seslerini duyurmaları için destek bekliyoruz.