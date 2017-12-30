Urfalı Sanatçı Herkesi Şaşırttı, Paraları Topladım

Kıyafeti için övgüler alan Urfalı Mahmut Tuncer, "20 lira vereceksin o zaman" diyerek, sunucu Özlem Denizmen’den 20 lira aldı. Programda şarkı söylemesi istenince de "Benim telifim belli" diyen Tuncer, 20 lira daha aldı. Bol kahkahalı geçen çekimler sırasında programda halay dersi almak isteyen Denizmen, 20 lira daha vermek zorunda kaldı.Ünlü türkücü, "Geçtiğimiz yılbaşı Ayla Çelik bizdeydi, ondan da paraları topladım” dedi.