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Bu haber 30 Aralık 2017 11:24:47 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Toplu Taşıma Ücretlerine ZAM

2018 yılı zamlarla gelmeye başlıyor. Birçok alanda zam duyuruları yapılırken ​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı da 2018 yılı toplu taşıma ücretlerine yapılan zamları duyurdu.

Urfa'da Toplu Taşıma Ücretlerine ZAM

Ulaşım daire Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 2018 yılı toplu taşıma ücretlerin zamlandığını yeni ücretlerin 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacağını bildirdi. Buna göre;

Şehir içi ve tüm ilçe içi toplu taşıma hatlarında 1.50 Tl olan tam bilet fiyatı 1.75 Tl’ye yükseldi. Öğrenci 1.50 TL. İndirimli 1.25 TL oldu.

Osmanbey Kampüsü- Kepirli (Yeni mezarlık) Organize sanayi- Kısas Mahallesi- Hipodrum istikametinde 2.00 TL olan tam bilet 2.50 TL’ye, öğrenci 175 TL’ye yükseldi.

Şanlıurfa Merkez- GAP Havaalanı tam bilet 10.00 TL’den 12.00TL’ye yükselirken, öğrenci 08,00 TL’den 10,00 TL yükseldi.

Siverek Merkez- GAP Havaalanı 3 liralık zam ile 17,00 TL’den 20,00 TL’ye, 2017 yılından indirimli uygulanan fiyat 15,00 TL’den 2 Liralık zam ile 17,00 TL’ye yükseldi.

Hilvan Merkez- GAP Havaalanı: Tam 5,00 TL’den 7,00 TL’ye, Öğrenci 6,00 TL. İndirimli fiyat 4,00 TL’den 5,00 TL’ye yükseldi.

Akziyaret- Çamlıdere Yardımcı-Tülmen-Mezra: Tam 3,00 TL’den 4,00 TL’ye. Öğrenci 3,50 TL ve indirimli fiyat 2,00 TL’den 3,00 TL’ye yükseldi.

Karaali- Çatak 6,00 Tl’den 7,00 TL’ye yükselirken Öğrenci 6,00 TL, indirimli 4,50 TL’den 5,00 TL’ye yükseldi.

63 Balıklıgöl(RİNG)- 38 Mance R2 Büyükyol: tam 1 TL, Öğrenci 0,90 Kr, İndirimli fiyat ise 0,80 kr olarak belirlendi.


Ulaşım Daire Başkanlığı açıklamalarında;

“Tüm şehir hatlarından 63 balıklıgöl ve R2 Büyükyol hatlarına biniş ücretsiz oacaktır. Aynı şekilde 63 Balıklıgöl ve R2 Büyükyol hatlarından tüm şehir içi hatlarına bindiği hattın bilet fiyatına tamamlanacaktır. Aktarmalar 60 dk içerisinde yapılmalıdır.” İfadeleri kullandı.

Akıllı Urfakart ve binişli akıllı biletlerin satış ve dolum fiyatlarını da açıklayan Ulaşım Daire Başkanlığı kartların vize süresinin 1 yıl olduğunu dile getirdi. 1 yıldan sonra vize yaptırılması gerektiğini ifade eden Ulaşım Daire Başkanlığı, yılı dolan ve vizesi yaptırılmayan kartların indirimsiz tarife üzerinden kullanılacağını belirtti.

Temssız akıllı TAM URFAKART bedeli: 5.00 TL

Tüm Kimlikli Akıllı İNDİRİMLİ ve Ücretsiz URFAKART satış veya vize bedeli 10,00 TL

Kimlikli Akıllı ÜCRETSİZ URFAKART (65 yaş üstü, engelli ve refakatçi hariç tümü) satış veya vize bedeli: 30 TL

URFAKART kullanmayıp binişlik kart alan vatandaşları için de yeni ücretler açıklandı. Buna göre; 

2 Binişlik Akıllı Bilet: 5 TL
4 Binişlik Akıllı Bilet: 10 TL
6 Binişlik Akıllı Bilet: 15 TL

Urfa ulaşımında ücretsiz biniş hakkı olanlar; Basın mensupları 90 biniş ücretsiz.

Sarı Basın Kartı sahiplerine 120 biniş ücretsiz.

Engelli Vatandaşların refakatçileri yanlarında beraber biniş yapmaları kaydı ile ve refakatçi kartı almak koşulu ile toplu taşıma araçlarına aylık 90 biniş ücretsiz kullanabilecekler.
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