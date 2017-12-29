Sorunlar Tutanaklara İşlendi,Vali Erin'e İletilecek...

Vatandaşların sorun ve taleplerini doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerine aktararak çözüm bulmasına olanak sağlayan Şanlıurfa Valiliği Aralık ayı halk günü toplantısı, Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda yapıldı.Vali Yardımcısı Ufuk Akıl başkanlığında yapılan halk gününe, kamu kurum kuruluşlarının yetkilileri ve temsilcileri de katıldı.Vatandaşların başta sağlık raporları konusundaki şikayetleri, İŞKUR, belediye hizmetleri ve çeşitli kamu kuruluşlarından aldıkları hizmetlerle ilgili talep ve şikayetlerinin gündeme taşıdığı halk günü toplantısına katılan vatandaşların talepleri kayıt altına alındı.Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili sorunlarına çözüm bulmakta sıkıntı yaşayan, sorunuyla ilgili başvuracağı mercii ve başvuru yöntemini bilmeyen vatandaşların sorunlarını doğrudan ilgililere aktararak çözüm yoluna ulaştığı halk günü toplantıları, her ayın son haftasında gerçekleştiriliyor. Toplantıda gündeme getirilen sorun ve talepler İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce tutanak altına alınarak, çözümü noktasında Şanlıurfa Valiliği tarafından takip ediliyor.