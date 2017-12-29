​2018 Yılı Asgari Ücreti Açıklandı

Rakam 1603 TL olarak belirlendi. Bürüt rakam 2 bin 29 lira olarak belirlendi.Yüzde 14,2 oranında zam yapıldı. Böylelikle asgari ücrete 2018 yılı için 199 lira zam yapılmış oldu.KARAR 4'ÜNCÜ TOPLANTIDA ÇIKTIGeçtiğimiz günlerde yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında da asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında karar çıkmamış ve milyonlarca işçi bugün gerçekleştirilen 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı için bekleyişe geçmişti.Bugün yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası 2018 asgari ücret zammı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında asgari ücret net 1603 TL olarak belirlendi.