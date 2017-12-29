Artık Elektrik Ampulleri Değil,Cebimizi Yakacak!

Elektrik fiyatları 1 Ocak’tan itibaren yüzde 8.8 zamlanacak. BOTAŞ’ın 1 Aralık’ta doğalgaz santrallarına sattığı doğalgaza %8 zam yapınca, artan maliyetlerden dolayı evde ve işyerlerinde kullanılan elektriğe %8.8 zam yapılacak.

Yeni elektrik zammı 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olacak. Elektriğe en son 1 Ocak 2016’da %6.8 zam yapılmıştı. O günden beri elektriğe zam yapılmamıştı. Elektrik zamları her üç aylık dönemde karara bağlanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), her 3 aylık dönemde elektrik zammı için bir değerlendirme yapıyor. 1 Ocak 2016’dan sonra her 3 aylık değerlendirmede zam kararı vermemişti.