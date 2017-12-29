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Bu haber 29 Aralık 2017 17:26:56 Tarihinde eklenmiştir.

Çok Sayıda Kişi Alınacak...

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman alınacaktır. Bu husus ile ilgili duyuru aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Çok Sayıda Kişi Alınacak...

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere Öğretim Elemanı, araştırma Görevlisi ve Okutman alımı yapmak için ilana çıktı


Harran Üniversitesi resmi web sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman alınacaktır. Bu husus ile ilgili duyuru aşağıdaki linkte yer almaktadır.
İlgililere duyurulur.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/
Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi İlan Linki
 
           
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64135  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64140  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64165  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ / OPTİSYENLİK PR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64175  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64180  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK GELİŞİMİ PR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64183  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / MODERN DİLLER BÖLÜMÜ / OKUTMAN 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64189  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU / İNŞAAT BÖLÜMÜ / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64164  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ / TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64166  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ / FİZYOTERAPİ PR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64174  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / TURİST REHBERLİĞİ PR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64176  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / MİMARİ RESTORASYON PR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64182  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / DEVLET KONSERVATUVARI / MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ / MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64187  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI / UZMAN 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64192  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE-FİNANSMAN ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64133  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 28.12.2017 - 11.01.2018 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64136  
 
 
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Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman alınacaktır. Bu husus ile ilgili duyuru aşağıdaki linkte yer almaktadır.
AK Parti'den Gül'e en sert tepki geldi
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Son KHK'da yer alan ve tartışmalara yol açan '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı' hükmüne dair eleştirilerde bulunan Eski Cumhurbaşkanı Gül'e AK Parti milletvekili Külünk'ten tepki geldi
Meteorolojiden Urfa İçin Son Dakika Uyarısı!
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Yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.
Gülpınar;'Dürüstlük istiyoruz'
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TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, AB Dönem Başkanlığı’nı devralmaya hazırlanan Bulgaristan’ın, 6 aylık programda Türkiye’ye yer vermemesiyle ilgili Brüksel’i işaret edip “Avrupa artık dürüst olmalı” dedi.
Kaşif Ugulaması Yayınlandı
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​Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Milli eğitim Müdürlüğü kamu Sertifikasyon Merkezi Kaşif Uygulamasını yayınladı.
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Ayrıca, ortalıkta birçok bilgi dolaşıyor. Bu nedenle en çok merak edilen konuları ve yetkililerin yaptığı açıklamaları 25 soru altında derledik.
Urfa'da Çekildi,Finale Kaldı...!
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Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan bariyerlere çarparak devrildi.
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11 bin 480 kişiye FETÖ Mor beyin yazılımları ile Bylock yükledi. Amaç asıl FETÖ'cüleri gizlemekti. Peki hangi programlarla bylock yüklendi. Cep telefonunuzda en ucuz fiyat, Almanca ve İngilizce sözlük, Freezy ve araba2 yazılımı varsa sizde de bylock var demektir.
Urfalılardan Büyükşehir Belediyesine Sert Tepki!
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​Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi tarafından "S Plaka" verilmediği gerekçesiyle trafik cezası verilen servis şoförleri cezalarının silinmesini istediler.
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Urfa'da 500 Polisle Denetleme!
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Urfa'da Cezaevinde Firar Etmişti,Tanınmamak İçin Bakın Ne Yaptı!
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1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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