Çok Sayıda Kişi Alınacak...

Harran Üniversitesi resmi web sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman alınacaktır. Bu husus ile ilgili duyuru aşağıdaki linkte yer almaktadır.
İlgililere duyurulur.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/
|Üniversite
|Kadro Türü
|Kadro Sayısı
|Son Başvuru Tarihi
|İlan Linki
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI /
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64135
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI /
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64140
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64165
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ / OPTİSYENLİK PR. /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64175
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64180
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK GELİŞİMİ PR. /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64183
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / MODERN DİLLER BÖLÜMÜ /
|OKUTMAN
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64189
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU / İNŞAAT BÖLÜMÜ / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64164
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ / TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64166
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ / FİZYOTERAPİ PR. /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64174
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / TURİST REHBERLİĞİ PR. /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64176
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / MİMARİ RESTORASYON PR. /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64182
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / DEVLET KONSERVATUVARI / MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ / MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI /
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64187
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI /
|UZMAN
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64192
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE-FİNANSMAN ANABİLİM DALI /
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64133
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI /
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|1
|28.12.2017 - 11.01.2018
|https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64136
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