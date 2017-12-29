Urfa Ciğersiz Kalacak

Kesimlerinin yurtdışında yapılıp Türkiye’ye getirilen etlerin ucuz fiyata satılması amaçlanırken, proje büyük eleştirilere de sebep oldu. yoğun olarak yapılan eleştirilerin başında “Yurtdışından gelen etler helal kesim olacak mı?” sorusuydu.
Yapılan eleştirilere rağmen bakanlıktan onayı alınan ithal et satışlarından sonra büyük bir eksikliği de meydana getirdi. Yurtdışında kesilip Türkiye’ye getirilen etler sadece karkas ve lop et olarak Türkiye’ye geliyor. Kesilen hayvan içi boş olarak geliyor. ciğer ve sakatatları yurtdışında kalıyor.
Türkiye’nin birçok kentinde özellikle urfa’da kahvaltıda bile tüketilen ciğeri bulmak bu sebepten zorlaşmaya başladı. İthal et projesiyle beraber ciğer fiyatlarındaki artıştan dert yakınan vatandaşlar; “Güya ucuza et yiyecektik. Bir yerden ucuzlatırken öbür yerden pahalılaştırıyorlar” yorumunda bulundu.
Daha önce 20 - 25 Tl’ye satılan ciğerin kilosu ithal et projesinden sonra iki katına çıkıp 35- 40 Tl’ye kadar yükseldi. Et ithal edilecekse canlı olarak ithal edilsin diyen vatandaşın ürettiği çözümlere Bakanlık ne açıklamada bulunur bilinmez fakat üreticilerin de vatandaşların da birçoğu bu durumdan oldukça şikayetçi.
Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Esnaf ve Lokantacılar Birliği; “Bugüne kadar ciğer, sakatat çöpe atılıyordu. Şimdi parayla bulup alamıyoruz. Bu gerçek. Bu işin nedenini pek çözemedik. Samimiyetimle söylüyorum dana ciğer arıyoruz, hiç bulamıyoruz. Üstelik ciğer fiyatı da etin fiyatına geldi. Yaklaşık 1 yıl önce 20 TL’ye alıyorduk şimdi 35-40 TL’ye alıyorum. Onu da bulamıyoruz. Dolayısıyla günlük taze almamız gerekiyor onu da bulmak çok zor. Çok az yaptığımızı söyleyebiliriz. Sıkıntımız çok fazla. Gelen 10 kişiden ancak 5’nin ihtiyacını karşılayabiliyoruz” yorumunda bulundu.
Lokanta işleten Urfalı esnaflar da ciğer ve sakatat bulmakta güçlük çektiklerini ifade ederek; daha önce dana ciğeri dükkana kadar getirip yalvararak satmaya çalışan kasaplara şimdilerde ise kendilerinin yalvardığını belirterek “Yaklaşık bir yıl önce ciğerin kilosunu 20 TL’den alıyorduk, şuanda kilosu 40 TL oldu. Yani fiyatı iki kat arttı. Arasak da bulamıyoruz. Bulmak çok zor. Nedeni ise az hayvan kesimi az. Günde yaklaşık 20-30 kilo ciğer tüketiyoruz. Daha önce de aynı miktarı tüketiyorduk. Ancak şimdi bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir yıl önce kasaplar lokantaya çanta çanta getirip 'al' diye yalvarıyorlardı şimdi biz yalvarıyoruz bulamıyoruz” şeklinde konuştu.
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