Urfa Ciğersiz Kalacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yaptığı duyuru ile ‘İthal et’ satışları anlaşmalı birçok markette satışa sunuldu. Vatandaşın et ihtiyacını uygun fiyata karşılamayı hedefleyen Bakanlık Türkiye’nin 81 ilinde zincirleri bulunan A101 ve BİM marketlerinde yurtdışından ithal ettiği etlerin satışının gerçekleşeceğini açıklamıştı.Kesimlerinin yurtdışında yapılıp Türkiye’ye getirilen etlerin ucuz fiyata satılması amaçlanırken, proje büyük eleştirilere de sebep oldu. yoğun olarak yapılan eleştirilerin başında “Yurtdışından gelen etler helal kesim olacak mı?” sorusuydu.Yapılan eleştirilere rağmen bakanlıktan onayı alınan ithal et satışlarından sonra büyük bir eksikliği de meydana getirdi. Yurtdışında kesilip Türkiye’ye getirilen etler sadece karkas ve lop et olarak Türkiye’ye geliyor. Kesilen hayvan içi boş olarak geliyor. ciğer ve sakatatları yurtdışında kalıyor.Türkiye’nin birçok kentinde özellikle urfa’da kahvaltıda bile tüketilen ciğeri bulmak bu sebepten zorlaşmaya başladı. İthal et projesiyle beraber ciğer fiyatlarındaki artıştan dert yakınan vatandaşlar;yorumunda bulundu.Daha önce 20 - 25 Tl’ye satılan ciğerin kilosu ithal et projesinden sonra iki katına çıkıp 35- 40 Tl’ye kadar yükseldi. Et ithal edilecekse canlı olarak ithal edilsin diyen vatandaşın ürettiği çözümlere Bakanlık ne açıklamada bulunur bilinmez fakat üreticilerin de vatandaşların da birçoğu bu durumdan oldukça şikayetçi.Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Esnaf ve Lokantacılar Birliği;yorumunda bulundu.Lokanta işleten Urfalı esnaflar da ciğer ve sakatat bulmakta güçlük çektiklerini ifade ederek; daha önce dana ciğeri dükkana kadar getirip yalvararak satmaya çalışan kasaplara şimdilerde ise kendilerinin yalvardığını belirterekşeklinde konuştu.