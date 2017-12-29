Rüyama Girdi Rabbim Bana...!

Son zamanlarda yeni bir albümle hayranlarının karşısına çıkacağına dair haberlerle gündeme gelen türkücü İbrahim Tatlıses önceki akşam objektiflere takıldı. Tatlıses sağlık durumunu soran muhabirlere; “Yürüyoruz, geziyoruz, daha ne olsun?” şeklinde bir açıklamada bulundu.Merakla beklenen albümü hakkında da konuşan Tatlıses; “İnşallah 2018 yılında albüm yapacağız. Rüyama öyle girdi. Rabbim bana ‘Yürü ya kulum' diyecek. Allah'tan ümit kesilmez. Ondan gelen her şey başım gözüm üstüne. Beni mağaradan getirdi, saraya oturttu. Uçak, villa, yat ve kat verdi. Onlar güzeldi de, bu başıma gelen mi kötü? Allah'tan gelene boynum kıldan ince” dedi.