​BU ADAM KABADAYI MI? BELEDİYE ÇALIŞANI MI?

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde engelli rampalarının önüne park eden araçlar engelli vatandaşların kaldırımda mahsur kalamsına sebep oluyor. Balıklıgöl caddesinde görevli olan parkomatlara sorulan, “Bu yapılan yanlışa neden izin veriyorsunuz?” sorusu ile de vatandaşlar tepkiyle karşılaşıyor.Türkiye’nin 81 ilinde uygulanan engelli yaşamı kolaylaştırma çalışmaları ve alanları engelsiz insanlar tarafında zapt ediliyor. Hayatlarını idame ettirme konusunda zorlanan engelli vatandaşların alanlarının engelsiz insanlar tarafından işgal edilmesi ve dünyada sadece engelsiz insanlar yaşıyormuş düşüncesi herkesi rahatsız ediyor.Defalarca gündeme getirdiğimiz engelli rampalarının işgal edilmesi haberlerine bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Olay yine Urfa’da ve yine engelsiz insanlardan dolayı meydana geliyor.Balıklıgöl Caddesinde bulunan kaldırım kenarlarına park eden araçların yanlış park sonucu engelli rampasının önünü işgal etmesiyle olayın ilk adımı atılıyor. Kaldırımda görevli parkomat görevlisi ya ‘Engelli rampalarına park etmenin yasak olduğunu’ bilmiyor, ya da biliyor da göz yumuyor olacak ki araca hiçbir ceza yazmıyor.Durumu fark edip görüntü almak isteyen basın mensuplarını da laflarıyla dövmekten beter eden parkomat görevlisi suçunu kabul etmiyor.Basın mensubu Parkomat görevlisine soruyor; “Neden araçların engelli rampaları önüne park etmesine müsaade ediyorsunuz?”Parkomat görevlisinin verdiği cevap vicdanlarımızı da bilgimizi de görgümüzü de sorgulayacak cinsten; “Size ne? Siz engelli misiniz de bunu sorun ediyorsunuz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?”Parkomat görevlisinin sözlerinden de anlaşılıyor ki engelli rampaları işgalini bir tek engelliler sorgulayabilir! Öyle mi?Varsayalım ki basın mensubunun sorduğu soruyu engelli bir vatandaş sordu! Parkomat görevlisinin burada tepkisi ne olacak? Merak ediyoruz.Basın mensuplarının sorularına mafyavari sözlerle karşılık veren parkomatın kim olduğunu da merak ediyoruz! O görevli, belediye bünyesinde çalışmak için de bu şekilde tehditler mi savurmuş! Onu da merak ediyoruz.Büyükşehir Belediyesine sesleniyoruz, insani değerlere saygısı olmayan, özellikle engelli vatandaşların haklarını ihlale sebep olan insanları bünyenizde barındırmayın, bu insanların ne belediyeye ne de vatandaşlara bir hayrı var!Urfa’da görevli olan ve engelli vatandaşların hayatlarını daha da zorlaştıran çalışanlar “Ellerinizi engelli vatandaşlardan, engelli vatandaşların haklarını savunan insanlardan çekin!”