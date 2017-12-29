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Bu haber 29 Aralık 2017 01:18:24 Tarihinde eklenmiştir.

Emeklilikte yaşa takılanla ilgili son durum nedir?

​8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadınsa 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu

Emeklilikte yaşa takılanla ilgili son durum nedir?

HIZLA YÜKSELDİ

1999’dan sonra emekli yaş ve prim şartı artırıldı. 1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı.

EMEKLİLİK ERTELENDİ

SSK’ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000’e yükseldi. Bu tarihten önce işe girenler için 1976’ya kadar ‘kademeli yaş’ getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. Bu uygulama binlerce kişiyi mağdur etti. Bu kişilere emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) deniyor.

YENİ AF SÖYLENTİSİ

Her yıl çıkarılan torba yasa affına benzer bir düzenlemenin 2018’de Meclis’e gönderilmesi muhtemel görünüyor. Peki 2018 torba kanunda erken emeklilik yaşa takılanlar ile ilgili bir düzenleme olacak mı? Eklilik için prim ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamış ancak yaşı tamamlamadığı için emekli olamayanlar erken emeklilik düzenlemesinin getirilmesini bekliyor.

YÜZDE 5 KESİNTİYLE

2018’de sosyal güvenlik mevzuatında düzenlemeler içeren yeni bir yasa tasarısının Meclis’e geleceğiyle ilgili beklentiler artmış durumda. Konu daha önce gündeme gelmişti. Buna göre; yaşın dolmasına kalan yaşların her yılı için yüzde 5’lik kesinti ile maaş bağlanabileceği ifade edilmişti. Ancak bütçeye ek maliyet getireceği endişesiyle EYT’lerin sorunu rafa kalkmıştı.
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Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanla ilgili son durum nedir?
Emeklilikte yaşa takılanla ilgili son durum nedir?
​8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadınsa 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu
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