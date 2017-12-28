Urfa İçin Güzel Haber!

Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
" Saygıdeğer dostlar şanlıurfa İlimiz Harran üniversitesi Osmanbey Hastanesinde çocuk Metabolizma diyet mutfağı kuruluyor. Mutfak Hastanede tedavi gören il dışı ve ilimizdeki yatarak ve ayaktan tedavi olan tüm hastalarımıza önemli bir hizmet verecek olup sıkıntı içindeki diyetli bireylerimize rahat bir nefes aldıracaktır. Bu güzel hizmette benimde bir katkım olsun diyerek yardım yapmak isteyenler Hastane Başhekimliği ve ya derneğimiz aracılığıyla sizleride bu hayırlı işe ortak edebiliriz. Lütfen çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi için yardımcı olalım.Bu hizmetin geçekleşmesine katkıda bulunan Rektörümüz Ramazan Taşaltin ve çalışma ekibine Hastane Başhekimi ve Hastane yöneticilerine Metabolizama Uzmanımız Dr. Meryem Karaca Hanıma Diyetisyelerimize ve tüm emeği geçen katkıda bulunan ve bulunacak olan kurum ve kuruluşlara,Hayır sahibi dostlarımıza tüm metabolizma hastalarımız adına sonsuz teşekkür ederiz."
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