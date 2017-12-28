Urfa İçin Güzel Haber!

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Fenilketonüri (PKU) hastaları dernek başkanı Mustafa Çiftçi, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi başhekimine ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'a teşekkür ettiğini belirtti.Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: