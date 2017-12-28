Kaşif Ugulaması Yayınlandı

KAŞİF Uygulaması kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamdaki belge paylaşımlarında şifrelemeye ihtiyaç duymasından ortaya çıkan bir programdır. Bunun yanı sıra elektronik ortamda yapılan resmi yazışmalarda, yazışma yapan tarafların kurumsal kimliklerinin güvenli şekilde tanımlanıp doğrulanabilmesi işlevini görür.Kamu kurum ve kuruluşlarında bu gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla, e-Yazışma Teknik Rehberi'nde tanımlanan elektronik mühür sertifikaları ve şifreleme mekanizmasında kullanılacak kurumsal şifreleme sertifikaları, talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişilikleri adına TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından üretiliyor.Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de yaptığı açıklama ile KAŞİF Uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getirdiler.Kaşif Uygulamasını yayınlayan Eyyübiye MEM, Akis işletim sistemine sahip akıllı kartlar ve bu kartlara yüklenen sertifikaların durumlarını listeleyen, Kullanım için gerekli dosya ve kurulumların yüklü olup olmadığını kontrol eden, Sık karşılaşılan problemler hakkında çözümler sunan, Windows 7, 8, 10 ve Linux işletim sistemleri tarafından desteklenen bir program olduğunu duyurarak kullanmaya geçeceklerini ifade ettiler.