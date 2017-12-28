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Bu haber 28 Aralık 2017 15:03:36 Tarihinde eklenmiştir.

​BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN 2017 YILI DEĞERLENDİRMESİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 2017 yılı değerlendirme toplantısı yaptı. Şanlıurfa'da yapılan ve proje aşamasında olan çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Birlik ve beraberlik içerisinde 13 ilçeye eşit mesafede hizmet ediyoruz" dedi.

​BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN 2017 YILI DEĞERLENDİRMESİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Cumhuriyet tesislerinde düzenlenen 2017 yılı değerlendirme toplantısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile basın mensupları katıldı. Yerel ve Ulusal televizyon ve gazete temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da yapılan hizmetleri birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüklerini ve bu çalışmaları en güzel şekilde sonuçlandırdıklarını söyledi. 


BAŞKAN ÇİFTÇİ, MİLLETİN HİZMETKARIYIZ

Şanlıurfalılara hizmet etmek için gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Başkan Çiftçi, birlik ve beraberlik içerisinde millete hizmet etmek için milletin hizmetkarıyız diyerek şunları söyledi. "Bu gün 13 ilçemize hizmet eden milletin hizmetkarları olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Şehrin her unsuruyla Siyasi büyüklerimiz olmak üzere seçilmişler atanmışlarımız, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, kanaat önderleri, halkımız, gençlerimiz ve Şanlıurfa Kent Konseyi başkanlığımızla birlikte hepsi ile bir bütün olarak  basınımızla şehrimize hizmet ediyoruz. Bir bütünlük içerisinde hizmet ediyoruz. Bizim yaklaşımımız ilkesel olarak bütünlük, beraberlik, herkesin şehre hizmet ettiği anlayışı ile hareket etmektir. Bu birlik ve bütünlüğümüzü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başlamak üzere Bakanımız, milletvekillerimiz il ve ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımız ve aynı şekilde de kurum bazında da Genel Sekreterimizden başlamak üzere işçimize kadar hepsinin katkısı var ve bizim kararlarımızı sağlayan meclis olarak hizmet eden meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsine bu birlik ve beraberlikten dolayı şehre vermiş olduğumuz hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. 


Başkan Çiftçi, konuşmasının ardından basın mensuplarına Şanlıurfa'da 2017 yılı içerisinde yapılan ve 2018 yılında yapılacak olan çalışmaları anlattı. Şanlıurfa'da alt yapı, su, kanalizasyon, yeni yollar, asfalt, şehir parkları, semt pazarları, katı atık merkezi, ağaçlandırma çalışması, Halil-Ür Rahman Şehir ormanı, GAP Vadisi projesi, Ulaşım, Trambüs, Diyarbakır yolu üzerinde yapılan tünel çalışmaları, emlak istimlak, tarihi sokaklar ve eski evlerin restore edilmesi, Divanyol Caddesinde yapılan dış cephe düzenlemesi, kale eteği projesi, Kızılkoyun projesi, Eğitim, spor ve sanatsal alanlarda yapılan festival ve kültür faaliyetleri konusunda bilgiler verdi.
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