Urfa İl Müftülüğü Bu Yıl İlkini Gerçekleştiriyor

Şanlıurfa İl Müftülüğ bu yıl ilki düzenlenecek olan “Diriliş Etkinlikleri” ile Grup Genç ve Harun Beyaz’ı urfa’ya Konuk ediyor. Grup Genç ve Harun Beyaz etkinlikte ezgi ve marşları seslendirerek konuklara keyifli bi akşam yaşatacaklar.İl Müftülüğü yaptığı açıklamadadedi.