Urfa'da Feci kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Siverek’e gelen mevsimlik işçilerin bulunduğu, Mehmet Ş. yönetimindeki 63 N 2932 plakalı minibüs ile hastane istikametine giden Eyyüp K. idaresindeki 42 DUK 20 plakalı otomobil karayolunun 10. kilometresi Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında çarpıştı.11 kişiyi taşıyan minibüs ile çarpışan otomobil, şarampole yuvarlandı. Olay yerinde bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Siverek Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan minibüste bulunan Menduh T. İle, otomobilde bulunan sürücü ve eşi Semra ile kızı Viyan K. tedavi altına alındı.Olay yerine gelen kazazede yakınları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginliği araya giren Jandarma ve polis ekibi sonlandırdı.Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.