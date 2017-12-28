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Bu haber 28 Aralık 2017 13:36:32 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Çekildi,Finale Kaldı...!

Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı tarafından hazırlanan ‘Şakha’ isimli kısa belgesel, Sabancı Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Kısa Film Festivalinde finalist oldu.

Urfa'da Çekildi,Finale Kaldı...!

Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı tarafından hazırlanan ‘Şakha’ isimli kısa belgesel, Sabancı Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Kısa Film Festivalinde finalist oldu.
 
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınması, sinemanın yaratıcı bakış açısından yararlanarak toplumsal konularda farkındalık oluşturulması amacıyla “Çocuk İşçiliği” konulu ‘Kısa Film Uzun Etki’ temalı Kısa Film yarışması düzenlendi. Yarışmaya Harran Üniversitesi RTV, özellikle GAP Bölgesi’nin kangreni olan “çocuk işçiliği” sorununun işlendiği  ‘Şakha’ isimli belgesel film ile katıldı.

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Benek ve Uzman Mustafa Uluç’un yönetmenliğini yaptığı ‘Şakha’ adlı kısa belgesel çalışması, 395 eserin başvurduğu yarışmada finale kaldı.


Şakha kısa belgesel filmi, Türkiye’de en çok çocuk ve özellikle de tarım çocuk işçiliğinin devam ettiği GAP’ın merkezi olan Şanlıurfa’da çekildi. Filmin yönetmeni Doç. Dr. Sedat Benek belgesel hakkında şu kısa açıklamayı yaptı: “Yıllardır Şanlıurfa ilinde on binlerce çocuk, ailelerinin mevsimlik tarım işçisi olması nedeniyle okullarını erken bırakıp ve geç başlamaktadırlar. Hatta binlerce çocuk ekonomik nedenlerle erken yaşlarda okul ile ilişkilerini kesmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Şanlıurfa ili, eğitim açısından Türkiye’de 81 il içerisinde 78. Sırada yer almaktadır. Temel amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşadıkları bu temel sorunda farkındalığı oluşturmak için çocuk işçiliğini beyaz perdeye taşımaktır. Bunu yaparken Urfa’nın milli gıdası olan biber (isot) üretim sektöründe çocuk işçiliğini gözler önüne sermektir.  İşte bu belgesel, böylesi can alıcı bir sorunu, Şanlıurfa’da biber temizleme işinde çalışan ve ailesine maddi katkıda bulunmak amacıyla okulu bırakmak zorunda kalan 15 yaşındaki Şakha isimli kız çocuğun hayat hikâyesi üzerinden toplumun ilgisine sunmaktadır” dedi.
 
Hiçbir başarının tesadüfi olmadığını belirten Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş; “Bir yıl gibi çok kısa bir süre önce kurduğumuz Harran Üniversitesi Film Atölyesi (HÜFA) meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçen yıl üniversitemize 3 filmle ödüller kazandıran Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı hocaları ve öğrencileri Şakha filmiyle büyük bir başarıya daha imza attı. HÜFA’nın kurulması aşamasında her türlü desteğini veren ve dolayısıyla bu başarıların ortaya çıkmasına vesile olan Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve filmin yönetmenleri Doç. Dr. Sedat Benek ve Mustafa Uluç olmak üzere Şakha kısa belgesel filminin başarı serüveninde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Kısa Film Festivalinde yarışmada dereceye giren film sahiplerine ödülleri 16 Ocak’ta düzenlecek olan törenle takdim edilecek. 
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