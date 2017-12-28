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Bu haber 28 Aralık 2017 11:19:06 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Yolunda Feci Kaza...!

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

Urfa Yolunda Feci Kaza...!

Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır'a doğru gelen 07 BAD 61 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Refüjde bulunan bariyerlere çarpan otomobil karşı şeride devrildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekiciyle kaza mahallinden götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışı tali yoldan sağlandı.



 
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