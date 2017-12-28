Koskoca Hastane Ama Doktor Yok!

Hilvan Devlet Hastanesinde tedavi olmak isteyen hasta ve hata yakınları, doktor yetersizliğin nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, doktor talebinde bulundular.

Kadın doğum, dahiliye ve çocuk doktorunun eksikliğinden dert yakınan ilçe sakinleri, uzun süre kuyrukta beklediklerini söylediler.

Yaşadıkları mağduriyeti İLKHA'ya anlatan Hilvanlılar, yetkililerden doktor talebinde bulunduklarını ifade ettiler.

Sıra yoğunluğundan dolayı muayene olamadıklarını söyleyen İbrahim Cengiz, "Hilvan’daki doktor yetersizliğinkinden dolayı sıkıntılarımızın giderilmesi için yetililere sesleniyoruz. Saray gibi hastane yapmışlar fakat içinde Kadın Doğum, çocuk doktoru yok. Şu an sadece bir dâhiliye doktoru var o da yaklaşık 300 kişiye bakıyor. Bundan dolayı baktığı hastalara da verimlide olamıyor. Yetkili kurumlardan ve milletvekillerimizden doktor talebinde bulunuyoruz." dedi.

Hastanede sadece bir dahiliye doktorunun olduğunu onun da 300 hastaya baktığını ileri süren İzzet Akmeşe de şunları söyledi:

"Hastanede ne kadın doğum uzmanı ne de çocuk doktoru yok. Sadece şu anda dâhiliye de bir doktor var. O doktor da yaklaşık 300 kişiye bakıyor. Yetkililerden doktor talebinde bulunuyoruz. Kimi hastalara sıra gelmeyince Acil bölümüne gitmek zorunda kalıyorlar orda da sıra sıkıntısı var. Biz şu anda mağdur durumdayız hastalar perişan bir haldedir. Bende eşimi getirdim fakat sabahtan beri sıra gelmedi."

Suriyeli vatandaşlardan Sadık Eyüp de "Hastane büyük ama yeterli doktor yok sadece bir doktor var. Ben böbrek hastasıyım. Sabah geldim daha yeni işimiz bitti. Oğlumun da ayağı çatlamış fakat çocuk doktoru olmadığından dolayı büyüklerin doktoruna götürdüm."

Öte yandan, dâhiliye bölümünde 2 doktorun görev yaptığı bir doktorun izinde olduğu öğrenildi.

Ayrıca, görüştüğümüz hastane yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını belirtiler.