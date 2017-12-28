Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 28 Aralık 2017 10:51:38 Tarihinde eklenmiştir.

Koskoca Hastane Ama Doktor Yok!

​Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde muayene olmak için hastaneye giden vatandaşlar, doktor eksikliğinden dolayı mağdur olduklarını belirtiler.

Koskoca Hastane Ama Doktor Yok!

Hilvan Devlet Hastanesinde tedavi olmak isteyen hasta ve hata yakınları, doktor yetersizliğin nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, doktor talebinde bulundular.

Kadın doğum, dahiliye ve çocuk doktorunun eksikliğinden dert yakınan ilçe sakinleri, uzun süre kuyrukta beklediklerini söylediler.  

Yaşadıkları mağduriyeti İLKHA'ya anlatan Hilvanlılar, yetkililerden doktor talebinde bulunduklarını ifade ettiler.

Sıra yoğunluğundan dolayı muayene olamadıklarını söyleyen İbrahim Cengiz, "Hilvan’daki doktor yetersizliğinkinden dolayı sıkıntılarımızın giderilmesi için yetililere sesleniyoruz. Saray gibi hastane yapmışlar fakat içinde Kadın Doğum, çocuk doktoru yok. Şu an sadece bir dâhiliye doktoru var o da yaklaşık 300 kişiye bakıyor. Bundan dolayı baktığı hastalara da verimlide olamıyor. Yetkili kurumlardan ve milletvekillerimizden doktor talebinde bulunuyoruz." dedi.

Hastanede sadece bir dahiliye doktorunun olduğunu onun da 300 hastaya baktığını ileri süren İzzet Akmeşe de şunları söyledi:

"Hastanede ne kadın doğum uzmanı ne de çocuk doktoru yok. Sadece şu anda dâhiliye de bir doktor var. O doktor da yaklaşık 300 kişiye bakıyor. Yetkililerden doktor talebinde bulunuyoruz. Kimi hastalara sıra gelmeyince Acil bölümüne gitmek zorunda kalıyorlar orda da sıra sıkıntısı var. Biz şu anda mağdur durumdayız hastalar perişan bir haldedir. Bende eşimi getirdim fakat sabahtan beri sıra gelmedi."

Suriyeli vatandaşlardan Sadık Eyüp de "Hastane büyük ama yeterli doktor yok sadece bir doktor var. Ben böbrek hastasıyım. Sabah geldim daha yeni işimiz bitti. Oğlumun da ayağı çatlamış fakat çocuk doktoru olmadığından dolayı büyüklerin doktoruna götürdüm."

Öte yandan, dâhiliye bölümünde 2 doktorun görev yaptığı bir doktorun izinde olduğu öğrenildi.

Ayrıca, görüştüğümüz hastane yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını belirtiler.



 
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Koskoca Hastane Ama Doktor Yok!
Koskoca Hastane Ama Doktor Yok!
​Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde muayene olmak için hastaneye giden vatandaşlar, doktor eksikliğinden dolayı mağdur olduklarını belirtiler.
Sakın tahta servis kabul etmeyin..
Sakın tahta servis kabul etmeyin..
Hürriyet yazarlarından Semercioğlu restoranlardaki tahta servislerin sağlığa olan zararına dikkat çekti
​Başbakan Yardımcısı Bozdağ Şanlıurfa’ya Geliyor
​Başbakan Yardımcısı Bozdağ Şanlıurfa’ya Geliyor
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Pazar günü iki ilçede yapılacak olan kongre katılmak için Şanlıurfa’ya geliyor
Urfa'da Suriyeli Doktor Dönemi Başladı,Sınavsız...
Urfa'da Suriyeli Doktor Dönemi Başladı,Sınavsız...
26 Suriyeli doktor sertifika aldı.
“Kadına Yönelik Şiddet” Konferansı Yapıldı
“Kadına Yönelik Şiddet” Konferansı Yapıldı
Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü ilimizde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir dizi faaliyetler düzenledi.
12 saat sürdü, 20 doktor ayırdı!
12 saat sürdü, 20 doktor ayırdı!
karaciğer, bağırsak ve mesane paylaşan yapışık ikizler, 12 saat süren ve 20 doktordan oluşan bir ameliyat sonrasında başarılı bir şekilde ayrıldı.
Doktorları Dinlemedi,Bakın Sonra Ne Oldu!
Doktorları Dinlemedi,Bakın Sonra Ne Oldu!
Henüz annesinin karnındayken ektopia kordis teşhisi konulan prematüre bebek doktorları bile şaşırttı
Urfa,Amerika'nın İzinde,Başarıyla Gerçekleştirildi!
Urfa,Amerika'nın İzinde,Başarıyla Gerçekleştirildi!
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi alanında oldukça iddialı.
İl Sağlık Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi
İl Sağlık Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi
694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilat yapısının değiştirilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’ya atanan Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Himmet DURGUT düzenlenen tören ile görevi Yrd. Doç. Dr. Erdoğan DURAN’ dan devraldı.
Taze Müdürden Vali Erin'e Ziyaret!
Taze Müdürden Vali Erin'e Ziyaret!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Op. Dr. Himmet Durgut’u makamında kabul etti.
Tartışmalara Neden Olmuştu,Yeni Müdür Göreve Başladı!
Tartışmalara Neden Olmuştu,Yeni Müdür Göreve Başladı!
Şanlıurfa'ya, İl Sağlık Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Himmet Durgut göreve başladı.
Baykal İçin Adres Değişmedi!
Baykal İçin Adres Değişmedi!
Baykal'ın tedavisi, Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde devam edecek
Kubilay Geri Dönecek mi?
Kubilay Geri Dönecek mi?
Taşerona Kadro Geldi,Tüm Detaylar Haberimizde...!
Taşerona Kadro Geldi,Tüm Detaylar Haberimizde...!
Urfa'da Çekildi,Finale Kaldı...!
Urfa'da Çekildi,Finale Kaldı...!
Özkan Yuvaya Döndü!
Özkan Yuvaya Döndü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
18°C / 7°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:31
Öğle
12:33
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿