Urfalılardan Büyükşehir Belediyesine Sert Tepki!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin gerekçe göstermeden S plaka vermediğini illeri süren servis şoförleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün “Korsan Taşımacılık” yaptığı gerekçesiyle kendilerine ceza kestiklerini söylediler.

Yaşadıkları mağduriyeti İLKHA'ya anlatan servis şoförleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından S Plaka verilmediği gerekçesiyle "Korsan Taşımacılık" durumuna düştüklerini bu nedenle kendilerine trafik cezası verildiğini belirttiler.

Son bir hafta içerisinde yanında çalışan 2 tane araca 2 bin 628 TL ceza kesildiğini söyleyen Öğrenci ve Personel Servisi Müdürü Kenan Aslan, “Bizim S plakasıyla ilgili sıkıntılarımız var. Son bir hafta içerisinde, yanımda çalışan 2 araca, S plakası olmadığı için 2 bin 628 Lira para cezası kesildi. Plaka almak için bizde Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile görüştük. Bize, ‘S plaka şu anda durdurulmuş verilmiyor’ diyor. Trafik Denetleme Şube Müdürü Ekipleri ise, S plakası olamayan araçlara, ‘Korsan taşımacılık yapıyor’ adıyla ceza kesip, 61 gün trafikten men ediyor. Bizim sorunumuz, belediyenin S plaka verimini durdurmasıdır. Bu durumun Trafik Şube Müdürlüğüne bildirmemesi ve bizi mağdur ediyor.” dedi.

"S plaka verilmediği halde Trafik ceza yazıyor"

Yaşanan bu mağduriyetin ve sorunun bir an önce çözülmesini talep ettiklerini ifade eden Aslan, “Biz bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu gün yanımda çalışan 2 şoför işini bırakmak zorunda kaldı. Bu arkadaşlarımız, şoförlük yapıp ailelerinin geçimini sağlamaktadırlar. Zaten yılın sadece 9 ayı çalışıp, diğer aylarda çalışmıyorlar. Okulların açılmasının 4'üncü ayına girdik, yediğimiz cezaların haddi-hesabı yok. Tabi ki araçlar denetlenecek, eksiklikleri varsa giderilecek. Bizim sorunumuz şu anda S plaka verilmediği halde Trafik ceza yazıyor. Yetkililerden tekbir ricam var. Bir an önce bu sorunun çözülmesi, haksız yere yediğimiz cezaların iptalini istiyoruz. Bizler hukuki yollara başvuracağız ama bir an önce bu sorunun çözülmesi için, bize yardımcı olunmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kazandığımız parayla, kesilen ceza miktarı birbirlerini tamamlamıyor zaten”

Büyükşehir Belediyesinin S plaka verimini durdurduğunu söyleyen, bir diğer servis şoförü Mehmet Nimetoğlu da “Bizim mağduriyetimiz, Büyükşehir Belediyesi şu an S plaka verimini durdurmuş. Aynı zamanda bu plakaların durdurulmasından dolayı biz araçlarımıza plaka alamıyoruz. Trafik Şube Müdürlüğü kendi denetlemelerini yaptığından dolayı haklı olarak bize ceza yazıyorlar. Belediyenin bizlere plaka vermemesi, trafikte bizlere ceza yazması. Bu durumda bizi yüksek cezalarla cezalandırıp, bizi mağdur ediyorlar. Biz geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bizim tek kazancımız bu. Trafik bizden S plakasını istiyor. Ama belediye bize plaka vermiyor. Ortada kalan biz şoförler oluyoruz. Bana kesilen ceza 2 bin 628 lira ve kesilen bu cezayı ödeyemiyoruz. Kazandığımız parayla, kesilen ceza miktarı birbirlerini tamamlamıyor zaten. Benim aracım şu an bağlanmadı ama sürekli trafik polisleriyle karşılaştığımda onlar plaka istiyorlar. Belediye plaka vermiyor. Bu şekilde iki derenin arasında kalmış durumdayız. Yani trafikle bu konuda birçok kez sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden tek isteğim, bizim mağdur olmamamız için çalışmaları lazım. Plaka verilirse plakamızı alalım, bize plaka verilmeyecekse bize ceza kesilmesin.” dedi.

“Belediyenin S plakasını vermemesinden dolayı, 2 bin 628 TL ceza yedim”

Yaklaşık 5 yıldır öğrenci servisi şoförlüğü yaptığını belirten Mehmet Aslan ise, “Yaklaşık 5 yıldır öğrenci servisi şoförlüğü yapıyorum. Çoluk çocuğumun rızkını bundan kazanıyorum. Belediyenin S plakası vermemesinden dolayı, 2 bin 628 TL ceza yedim. Biz hırsızlık yapmıyoruz ve kimsenin malını gasp etmiyoruz, Biz artık arabaları yakma durumuna geldik. Benim aracım şu an bağlanmış, trafiğe çıkamıyor. Çocuklarımın rızkını nasıl kazanacağım? Aracım 61 gün trafikten men edildi. Aracın sigortası, muayenesi ve diğer evrakları tamam, sadece S plakasını belediye bize vermiyor. Belediye vermediği içinde, trafik polisleri kendi görevlerini yaparak ceza kesiyorlar ve bizi bu şeklide mağdur ediyorlar. Yetkililerden talebim, bu plakayı vereceklerse versinler, vermeyeceklerse bizde ya bu işi bırakalım, kendileri yapsın. Hep ceza yiyiyoruz. Aldığımız para bin lira. Ceza ise 3 bin lira ben bu cezayı nasıl yatıracağım. Artık son duruma geldim. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı benim.” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) birimi yetkilileri, S plakasının geçen aylarda verildiğini, şu an yoğun talep olmadığı için S plakasını vermediklerini belirterek, yoğun talep gelmesi halinde S plakası verimine devam edeceğini söylediler.

