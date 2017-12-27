Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Aralık 2017 21:09:24 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalılardan Büyükşehir Belediyesine Sert Tepki!

​Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi tarafından "S Plaka" verilmediği gerekçesiyle trafik cezası verilen servis şoförleri cezalarının silinmesini istediler.

Urfalılardan Büyükşehir Belediyesine Sert Tepki!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin gerekçe göstermeden S plaka vermediğini illeri süren servis şoförleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün “Korsan Taşımacılık” yaptığı gerekçesiyle kendilerine ceza kestiklerini söylediler.

Yaşadıkları mağduriyeti İLKHA'ya anlatan servis şoförleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından S Plaka verilmediği gerekçesiyle "Korsan Taşımacılık" durumuna düştüklerini bu nedenle kendilerine trafik cezası verildiğini belirttiler.  

Son bir hafta içerisinde yanında çalışan 2 tane araca 2 bin 628 TL ceza kesildiğini söyleyen Öğrenci ve Personel Servisi Müdürü Kenan Aslan, “Bizim S plakasıyla ilgili sıkıntılarımız var.  Son bir hafta içerisinde, yanımda çalışan 2 araca, S plakası olmadığı için 2 bin 628 Lira para cezası kesildi. Plaka almak için bizde Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile görüştük. Bize, ‘S plaka şu anda durdurulmuş verilmiyor’ diyor. Trafik Denetleme Şube Müdürü Ekipleri ise, S plakası olamayan araçlara, ‘Korsan taşımacılık yapıyor’ adıyla ceza kesip, 61 gün trafikten men ediyor. Bizim sorunumuz, belediyenin S plaka verimini durdurmasıdır. Bu durumun Trafik Şube Müdürlüğüne bildirmemesi ve bizi mağdur ediyor.” dedi.

"S plaka verilmediği halde Trafik ceza yazıyor"

Yaşanan bu mağduriyetin ve sorunun bir an önce çözülmesini talep ettiklerini ifade eden Aslan, “Biz bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu gün yanımda çalışan 2 şoför işini bırakmak zorunda kaldı. Bu arkadaşlarımız, şoförlük yapıp ailelerinin geçimini sağlamaktadırlar. Zaten yılın sadece 9 ayı çalışıp, diğer aylarda çalışmıyorlar. Okulların açılmasının 4'üncü ayına girdik, yediğimiz cezaların haddi-hesabı yok. Tabi ki araçlar denetlenecek, eksiklikleri varsa giderilecek. Bizim sorunumuz şu anda S plaka verilmediği halde Trafik ceza yazıyor. Yetkililerden tekbir ricam var. Bir an önce bu sorunun çözülmesi, haksız yere yediğimiz cezaların iptalini istiyoruz. Bizler hukuki yollara başvuracağız ama bir an önce bu sorunun çözülmesi için, bize yardımcı olunmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kazandığımız parayla, kesilen ceza miktarı birbirlerini tamamlamıyor zaten”

Büyükşehir Belediyesinin S plaka verimini durdurduğunu söyleyen, bir diğer servis şoförü Mehmet Nimetoğlu da “Bizim mağduriyetimiz, Büyükşehir Belediyesi şu an S plaka verimini durdurmuş. Aynı zamanda bu plakaların durdurulmasından dolayı biz araçlarımıza plaka alamıyoruz. Trafik Şube Müdürlüğü kendi denetlemelerini yaptığından dolayı haklı olarak bize ceza yazıyorlar. Belediyenin bizlere plaka vermemesi, trafikte bizlere ceza yazması. Bu durumda bizi yüksek cezalarla cezalandırıp, bizi mağdur ediyorlar. Biz geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bizim tek kazancımız bu. Trafik bizden S plakasını istiyor. Ama belediye bize plaka vermiyor.  Ortada kalan biz şoförler oluyoruz. Bana kesilen ceza 2 bin 628 lira ve kesilen bu cezayı ödeyemiyoruz. Kazandığımız parayla, kesilen ceza miktarı birbirlerini tamamlamıyor zaten. Benim aracım şu an bağlanmadı ama sürekli trafik polisleriyle karşılaştığımda onlar plaka istiyorlar. Belediye plaka vermiyor. Bu şekilde iki derenin arasında kalmış durumdayız. Yani trafikle bu konuda birçok kez sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden tek isteğim, bizim mağdur olmamamız için çalışmaları lazım. Plaka verilirse plakamızı alalım, bize plaka verilmeyecekse bize ceza kesilmesin.” dedi.

“Belediyenin S plakasını vermemesinden dolayı, 2 bin 628 TL ceza yedim”

Yaklaşık 5 yıldır öğrenci servisi şoförlüğü yaptığını belirten Mehmet Aslan ise, “Yaklaşık 5 yıldır öğrenci servisi şoförlüğü yapıyorum. Çoluk çocuğumun rızkını bundan kazanıyorum. Belediyenin S plakası vermemesinden dolayı, 2 bin 628 TL ceza yedim. Biz hırsızlık yapmıyoruz ve kimsenin malını gasp etmiyoruz, Biz artık arabaları yakma durumuna geldik. Benim aracım şu an bağlanmış, trafiğe çıkamıyor. Çocuklarımın rızkını nasıl kazanacağım? Aracım 61 gün trafikten men edildi. Aracın sigortası, muayenesi ve diğer evrakları tamam, sadece S plakasını belediye bize vermiyor. Belediye vermediği içinde, trafik polisleri kendi görevlerini yaparak ceza kesiyorlar ve bizi bu şeklide mağdur ediyorlar. Yetkililerden talebim, bu plakayı vereceklerse versinler, vermeyeceklerse bizde ya bu işi bırakalım, kendileri yapsın. Hep ceza yiyiyoruz. Aldığımız para bin lira.  Ceza ise 3 bin lira ben bu cezayı nasıl yatıracağım. Artık son duruma geldim. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı benim.” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) birimi yetkilileri, S plakasının geçen aylarda verildiğini, şu an yoğun talep olmadığı için S plakasını vermediklerini belirterek, yoğun talep gelmesi halinde S plakası verimine devam edeceğini söylediler.



Kaynak: https://ilkha.com/haber/67206/s-plaka-alamayan-servis-soforlerinden-tepki 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bu 8 program sizi gizlice Bylock'a bağlıyor! İşte o Proğramlar...
Bu 8 program sizi gizlice Bylock'a bağlıyor! İşte o Proğramlar...
11 bin 480 kişiye FETÖ Mor beyin yazılımları ile Bylock yükledi. Amaç asıl FETÖ'cüleri gizlemekti. Peki hangi programlarla bylock yüklendi. Cep telefonunuzda en ucuz fiyat, Almanca ve İngilizce sözlük, Freezy ve araba2 yazılımı varsa sizde de bylock var demektir.
Urfalılardan Büyükşehir Belediyesine Sert Tepki!
Urfalılardan Büyükşehir Belediyesine Sert Tepki!
​Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi tarafından "S Plaka" verilmediği gerekçesiyle trafik cezası verilen servis şoförleri cezalarının silinmesini istediler.
Çelik Memleketinde!
Çelik Memleketinde!
Çelik: “Tecrübe yadsınamaz”
Urfa’da Deprem...!
Urfa’da Deprem...!
Depremin Şiddeti,1.9
URFA'DA DAHA DA BETERİ OLMUŞTU!
URFA'DA DAHA DA BETERİ OLMUŞTU!
Bunların Şanlıurfa'dan haberi yok!
Kimler Kadroya Alınacak?
Kimler Kadroya Alınacak?
KHK ile yapılan taşeron düzenlemesi kamuya doğrudan ve dolaylı olarak milyarlarca liraya mal olacak. Devam eden işlerle birlikte devletin 5 milyar TL ödemesi bekleniyor. Öte yandan taşeronların piyasaya olan 8.5 milyar TL'lik borçlarının ödenmesi de riske girdi.
Urfalı Vekil Açıkladı,Engelleyemiyoruz...!
Urfalı Vekil Açıkladı,Engelleyemiyoruz...!
Ailelere Mavi Balina uyarısı: Engelleyemiyoruz
Urfa Vali yardımcısıydı Fetöden yakalandı...!
Urfa Vali yardımcısıydı Fetöden yakalandı...!
15 Temmuz'dan sonra FETÖ soruşturmalarını yürüten bazı yargı mensupları ve idarecilerin de örgüt üyesi oldukları iddiasıyla açığa alınmalarına benzer bir olay da Çanakkale'de yaşandı. Üyesi olduğu sendika FETÖ bağlantılı Aktif Eğitim-Sen ile karıştırılan ve ihraç edilen laboratuvar teknisyeni Turgay Karakoç'u görevden uzaklaştıran Şanlıurfa eski Vali Yardımcısı ve eski Ayvacık Kaymakamı Salih Gelgeç, KHK ile ihraç edildi.
2018 Karaköprü'nün Yılı Olacak!
2018 Karaköprü'nün Yılı Olacak!
Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçe Belediyesi, 2018 yılında hayata geçirdiği önemli projeleri hizmete sunmayı hedefliyor. Başkan Metin Baydilli, 2018 yılının Karaköprü’de projelerin açılış yılı olacağını söyledi.
Başkan Demirkol, Engelli Ailesinin Yanında Oldu
Başkan Demirkol, Engelli Ailesinin Yanında Oldu
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 3 çocuğu engelli olan Yar Ailesini ziyaret etti. Aileye, çocukları için ihtiyaç duyduğu tam donanımlı tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak engellilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, engellilerimizin hayat seviyesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak, engelli ailelerimize güç vermek bizim temel anlayışımızdır” dedi.
Dicle Elektrik Uyardı!
Dicle Elektrik Uyardı!
Dicle Elektrik Dağıtım şirketi, basında yer alan "Diyarbakır'da bir evde fabrika kadar elektrik tüketilmesi nedeniyle operasyon yapıldığı, evlerde ve ahırlarda Bitcoin üretildiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket, yetkililerden veya vatandaşlardan 'kaçak elektrikle Bitcoin üretildiğine' dair kendilerine ulaşan bir ihbar olmadığını belirtti. Dicle Elektrik yönetimi, gelecek ciddi ihbarları değerlendireceklerini ve kaçak elektrik kullanmanın hukuki sonuçları olduğunu, kaçak elektriğin Bitcoin üretiminde veya daha farklı bir amaçla kullanılmasının yasal sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını vurguladı.
Urfa Barosundan Sert Açıklama!
Urfa Barosundan Sert Açıklama!
​Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanların tek tip elbiseyle mahkemelere getirilmesine tepki gösteren bölge baroları, tek tip giysi uygulamasının insan onuruna aykırı olduğunu söylediler.
Bu 8 program sizi gizlice Bylock'a bağlıyor! İşte o Proğramlar...
Bu 8 program sizi gizlice Bylock'a bağlıyor! İşte o Proğramlar...
Urfalılardan Büyükşehir Belediyesine Sert Tepki!
Urfalılardan Büyükşehir Belediyesine Sert Tepki!
Çelik Memleketinde!
Çelik Memleketinde!
Taşerona Bir Müjde Daha!
Taşerona Bir Müjde Daha!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
16°C / 6°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:31
Öğle
12:33
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿