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Bu haber 27 Aralık 2017 21:04:24 Tarihinde eklenmiştir.

Çelik Memleketinde!

Çelik: “Tecrübe yadsınamaz”

Çelik Memleketinde!

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret eden Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, “İnegöl en büyük ilçelerimizden bir tanesi. Orada 3 dönemlik bir tecrübe, yadsınacak olay değil” dedi. Başkan Aktaş, “Değerli büyüğümüzün tecrübelerinden, bilgi birikiminden her zaman için istifade ettik. Bundan sonra da istifade etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursa milletvekili olarak uzun yıllar çeşitli bakanlıklarda görev alan Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı yeni belediye binasında ziyaret etti. Çelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Temelli’nin de katıldığı ziyarette Başkan Aktaş’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

“Tecrübe yadsınamaz”

Başkan Aktaş’ın İnegöl’den gelen tecrübesiyle Bursa için hayırlı adımlar atacağına inandığını belirten Çelik, “Allah mahcup etmesin temennisinde bulunuyorum. İnegöl en büyük ilçelerimizden bir tanesi. Orada 3 dönemlik bir tecrübe, yadsınacak olay değil. O tecrübelerin Büyükşehir imkânlarıyla bütünleşmesi, inanıyorum ki Bursa için çok hayırlı neticeler doğuracaktır. Bizler hangi konuda olursa olsun, gerek Ankara gerek Bursa nezdinde edindiğimiz tecrübeleri arkadaşımızla paylaşmaya hazırız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ‘Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz’ diye hitap ettiği Çelik’i Büyükşehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik’in farklı bakanlıklarda önemli başarılara imza atmış önemli bir isim olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bugün sağ olsun, yoğun programları arasında, bütçe görüşmelerinin hemen akabinde nezaket gösterip ziyaretime geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tecrübelerinden, bilgi birikiminden her zaman için istifade ettik. Bundan sonra da istifade etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, günün anısına Çelik’e ipek kumaş üzerine Bursa değerlerinin işlendiği tablo hediye etti.

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