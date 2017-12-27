Harran Pislik İçinde, Belediye Halinden Memnun

Harran sokaklarının çöp yuvası haline gelmesi vatandaşı kızdırıyor. Belediyeden yardım isten vatandaşın sorununa el atmayan belediye halktan kötü notlar almaya devam ediyor. Şehrin hangi sokağına girerseniz girin bir köşede birikmiş çöp yığınlarıyla karşılaşabilmemiz mümkün.
“Belediyenin Temizlik İşleri bölümünde bulunan işçilerin sokak temizliğini yaptığını ve çöpleri topladıklarını göremiyoruz” diyen vatandaş, “Çöp sorunundan bıktık. Kapımızın önüne bıraktığımız çöpler günlerce toplanmıyor. Toplanmayan çöpler birikiyor ve kötü koku yayıyor. Sokak hayvanlarının da çöplerden yiyecek aramasıyla beraber oldukça dağılan çöpler kötü koku yaymakla beraber mikroplar saçarak bizi hasta ediyor.” Yorumlarında bulundu.
Çöp sorunundan bıkan halk tepkilerini göstermeye devam edeceklerini dile getirerek; “Yüzyıllar önce medeniyetin uğradığı ve kök saldığı Harran ilçesinin pislik içinde yüzmesini hazmeden yetkililer oturdukları koltuğu hak etmiyorlar. Bize çalışan belediye lazım yerinde oturan ve şehrimizi pislik içinde bırakmaya razı olanlar değil.” Yorumlarında bulunuyor.
Harran Belediyesi’nden çöp sorunuyla alakalı olumlu geri dönüş alamayan Harran halkı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Nihat Çiftçi’den; “Başkanım ne olur 10 dakikalığına da olsa Harran’a gelin ve sokaklarımızın ne halde olduğunu kendi gözünüzle görün” diyerek yardım istediler.
Harran Belediyesi’nin konuyla alakalı bir açıklaması gelmemekle beraber, vatandaş Nihat Çiftçi’den kendilerine olumlu dönüş yapmalarını bekliyorlar.
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