Harran Pislik İçinde, Belediye Halinden Memnun

Daha önce şehrin sokaklarının çöplük yuvasına dönmesiyle ilgili birçok haberi gündeme geldi Harran’ın. Kamuoyu oluşturmak, farkındalık yaratmak adına Harran halkının çöp sorununu gündeme taşımaya çalıştık. Fakat atılan her adımda düzelmesi umudu taşıdığımız Harran’ın çöp sorunu düzelmek yerine daha da kötü seviyelere yükseliyor.Harran sokaklarının çöp yuvası haline gelmesi vatandaşı kızdırıyor. Belediyeden yardım isten vatandaşın sorununa el atmayan belediye halktan kötü notlar almaya devam ediyor. Şehrin hangi sokağına girerseniz girin bir köşede birikmiş çöp yığınlarıyla karşılaşabilmemiz mümkün.diyen vatandaş, “Çöp sorunundan bıktık. Kapımızın önüne bıraktığımız çöpler günlerce toplanmıyor. Toplanmayan çöpler birikiyor ve kötü koku yayıyor. Sokak hayvanlarının da çöplerden yiyecek aramasıyla beraber oldukça dağılan çöpler kötü koku yaymakla beraber mikroplar saçarak bizi hasta ediyor.” Yorumlarında bulundu.Çöp sorunundan bıkan halk tepkilerini göstermeye devam edeceklerini dile getirerek;Yorumlarında bulunuyor.Harran Belediyesi’nden çöp sorunuyla alakalı olumlu geri dönüş alamayan Harran halkı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Nihat Çiftçi’den;diyerek yardım istediler.Harran Belediyesi’nin konuyla alakalı bir açıklaması gelmemekle beraber, vatandaş Nihat Çiftçi’den kendilerine olumlu dönüş yapmalarını bekliyorlar.