Poyrazköy’de, devlete ait Hazine arazilerinin köy karar defterine yazılan geçmişe dönük beyanlarla yabancılar tarafından yıllardır kullanılıyormuş gibi gösterilip satıldığı belirtildi.

İstanbul Poyrazköy'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayağında bulunan Hazine arazileri işgal edilip satılıyor. İddiaya göre; devlete ait Hazine arazileri, köy karar defterine yazılan geçmişe dönük beyanlarla yabancılar tarafından yıllardır kullanılıyormuş gibi gösteriliyor ve satışı gerçekleştiriliyor. Köylüler yaşananlara tepkili. Geçen gün talan edilen hazine arazilerinin etrafındaki kazıkları yakarak bu durumu protesto ettiler. Savcılık da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

URFA'DA DAHA DA BETERİ OLMUŞTU!

Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'da yaşananlar daha da ileri seviyedeydi. Urfa'daki hazine arazilerini iç eden arazi mafyası bununla yetinmeyerek 100 yıldır köylünün ekip biçtiği hazine arazilerini köylüden habersiz tapu diresinde yaptıkları hilelerle kendi zimmetlerine geçiren mefya ile ilgili haberler çeşitli medya kuruluşunda yayınlanmış akibeti hakkında medyayda herhangi bir bilgi yayınlanmamıştı.

'BOĞAZIMIZA DAYANDI'

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; gazeteye konuşan Hayati Aktaş (65): Poyrazköy'de mülkiyet sorunumuz var. Köprü yapılıyor diye bütün arazileri ele geçirdiler. Ben doğma büyüme buralıyım. Biz burada tapu bile alamazken burada yaşamayan kişiler gelip Hazine arazilerini talan ediyor. Karar defterlerine geçmişe dönük ifadeler eklenmiş. Burada yaşamayan bazı kişiler, yıllardır yaşıyormuş gibi deftere yazılıp işgalci gösterilmiş. Hak sahipliğinde bulunulmuş. Su deposu konulmuş, meyve dikilmiş, bağ bahçe haline getirilmiş. Biz bu şekilde devletin arazisine çöküp rant sağlanılmasına izin vermeyeceğiz. Milli Emlak Müdürlüğü gelip buraları boşaltıyor ama tekrar eski haline getiriyorlar.

Ahmet Demirtaş (40): Evlenen gençler gidip başka yerlere yerleşmek zorunda kalıyor. Buranın gençleri Poyrazköy'deki mülkiyet sorunun giderilmesini bekliyor. Biz bunu beklerken devletin arazileri başkalarının eline geçiyor. Köylünün boğazına dayandı. Bu araziyi 30 yıldır kullanıyoruz diyerek geçmişe dönük beyanda bulunuluyor. Bu şekilde hazine arazilerine çöküyorlar. Bu beyanların yer aldığı karar defterleri incelendiğinde her şey ortaya çıkacak. Bu arazileri önce bizim deyip üzerlerine geçiriyorlar, ardından da satıyorlar. Biz de kazıkları söküp ateş yaktık. Dozer getirip buralardaki tel örgüleri kulübeleri kaldırmışlar. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar.