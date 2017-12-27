Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Aralık 2017 13:41:04 Tarihinde eklenmiştir.

Akbaş, 'Tefeci Batağına Düşen Beni Bulsun'

​STK İzleme Platformu başkanı Faruk Akbaş, büyük bir ekonomik suç olan ve haksız kazanç elde etmenin en mafyavari örneği olan tefeciler sorununa değindi. “Tefeci kurtuluş yolu değil, bitişin başlangıcıdır” diyen Akbaş başından geçen bir olayı anlatırken durumun ne kadar ciddi olduğunu da sergilemiş oldu.

Akbaş, 'Tefeci Batağına Düşen Beni Bulsun'

STK İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş, tefecilerin bir insanın hayatını nasıl kararttığını, haksız yere aldıkları faizlerle borç verdiği insanları kendilerine nasıl bağımlı kıldıklarından bahsetti. Yaptığı açıklamalarla bu tarz olayların ilk olmadığını ama son olması için farkındalık oluşturulması gerektiğini dile getiren Akbaş, başından geçen bir tefeci olayını anlatırken, ‘Zorda olan, tefecilerin kucağına düşen varsa beni bulsun’ diyerek olayı şöyle anlattı;

“Geçen hafta, sabah saat 05.00 haldeyim. 80’li yılların sonlarından beri tanıdığım bir seyyar satıcı vatandaş, yanıma geldi, “Başkanım ocağına düştüm bana yardım et, bu gece sabaha kadar yatmadım, hep seni düşündüm, bana yardım eder diye. Ne olur beni boş çevirme.”

Hayret ettim, “Hayırdır inşallah Muhittin, ne oldu” dedim. 

“Abi geçen yıl, paraya çok ihtiyaç duydum. Kalkıp birinden, 5000 tl faizle borç aldım. Borcum hep yerinde kaldı, her ay 5000 tl olan borcumun 800 TL faizini ödüyorum. Zaten kazandığım 1300 TL civarında, 800 ona verince geçinemez duruma geldim. Ailemle huzurum kalmadı, ne yapacağımı bilemez durumdayım. Eğer sen bana yardımcı olur, bu parayı verirsen ben her ay, 300-400 sana öder, bir yılı bulmaz, borcumu bitiririm. Ne olur bana yardımcı ol.” dedi.

Sonrası ve yaptıklarımız, ben Allah’ım ve Muhittin’in arasında kalsın. Ama kimse bir daha tefeciye bulaşmasın...

Şimdi bu tefeciden alınan küçük bir paranın örneğini verdim. Bana büyükleri yazdırmayın. Tefeciden, uzak durun.”

Akbaş, meslektaşlarına ve ŞASEMKOM üyelerine de uyarılarda bulunarak şunları söyledi;

“Sevgili meslektaşlarım! Gözüm kulağım üzerinizde. Duyumlarım var, araştırıyorum. Sizler benim sadece üyem değil ailem, canlarımsınız. Beraber büyüdük. Zorda olan, tefecilerin tuzağına düşen varsa, beni bulsun. Ben tespit edersem, hep birlikte daha çok üzülürüz. Ne olur üzülmeyelim. Tefeci kurtuluş yolu değil, bitişin başlangıcıdır.”

Türk Ceza Kanunu 241. Madde gereği “ kazanç sağlamak maksadıyla bir kimseye “doğrudan ödünç para verme” “senet kaldırma” veya “Kredi kartıyla pos cihazından para çekme” yollarıyla ödünç para verilmesiyle oluşan ekonomik bir suç olarak tanımlanan tefecilikte, parayı veren ile parayı alan kişi aynı suç unsurunda bulunmuş varsayılır. Fakat parayı alan kişi mağdur durumda bırakıldığı ve sömürüldüğü için Türk Ceza Kanunu’nda bu kişi suçlu bulunmamaya karar verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’na göre kazanç elde etmek maksadıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Harran Pislik İçinde, Belediye Halinden Memnun
Harran Pislik İçinde, Belediye Halinden Memnun
​Medeniyetler beşiği olarak anılan Harran, medeniyetini çöplük içinde sergiliyor. Harran gibi kültür yuvası olan ve tarihi mekânlarıyla yıl içerisinde yüzlerce turisti ağırlayan şehrin sokaklarının çöp biriktirme alanlarından farkı yok. “Harran’a bu zulmü yapanlar tarihe adını kara harflerle yazdıracaklar.” diyen halk yetkili mercilerden yardım bekliyor.
Hangisi Doğru? Yanan Mı? Yanmayan Mı?
Hangisi Doğru? Yanan Mı? Yanmayan Mı?
​Şanlıurfa çevre yolundan Kıssas’a gidiş yolundaki göbekte bulunan trafik ışıkları görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaş göbekte bulunan trafik ışıkların manasını çözemiyor.
Akbaş, 'Tefeci Batağına Düşen Beni Bulsun'
Akbaş, 'Tefeci Batağına Düşen Beni Bulsun'
​STK İzleme Platformu başkanı Faruk Akbaş, büyük bir ekonomik suç olan ve haksız kazanç elde etmenin en mafyavari örneği olan tefeciler sorununa değindi. “Tefeci kurtuluş yolu değil, bitişin başlangıcıdır” diyen Akbaş başından geçen bir olayı anlatırken durumun ne kadar ciddi olduğunu da sergilemiş oldu.
Adli Tıp, Konumu İle Trafiği Tıp Etti
Adli Tıp, Konumu İle Trafiği Tıp Etti
​Urfa’da Adli Tıp Kurumunun olduğu bölgedeki trafik sorunu yetkililerin kendi yöntemleriyle çözülüyor. Arabaların yoğun olarak park edildiği bölgede hatalı park edilmesinden ve bu durumun trafiğin aksamasından dolayı gün içinde çalışan 3 çekiciyle beraber araçlar çekilmeye başladı.
Taksiciler Derneği Kararını Açıkladı
Taksiciler Derneği Kararını Açıkladı
​Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan seçimleri ortalığı kızıştıracağa benziyor. Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş “Yeni yönetimde hepimizin tanıdığı içimizden biri olan taksici arkadaşımızı destekliyoruz” dedi.
Urfa'da Balık Tüketimi Yok Ama Balığın katkıları Çok
Urfa'da Balık Tüketimi Yok Ama Balığın katkıları Çok
​ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi yaptıkları araştırmalar sonucunda hafta bir balık yiyen çocukların zeka seviyeleri yemeyenlere göre daha yüksek olduğunu bildirdi.Yemek kültürünün nirvanaya ulaştığı Şanlıurfa’da balık kültüründen bahsetmek neredeyse imkansız. Bırakın haftada 1 evlere balık girmesini yılda 2 kere bile sofralarda görmek imkansız.
Harran'da 1 Miyon Zeytin Ağacı Dikimi Yalan Oldu
Harran'da 1 Miyon Zeytin Ağacı Dikimi Yalan Oldu
​Şanlıurfa’nın Harran İlçesi'nde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce uygulanması planlanan 'Sosyal Koruma Amaçlı Tarım Projesi' çerçevesinde 1 milyon zeytin fidanı dikilmesi hedefi henüz gerçekleşmedi.
Urfa'da Kudüs Mitingi Düzenlendi
Urfa'da Kudüs Mitingi Düzenlendi
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen Kudüs mitingine katılan vatandaşlar, Kudüs için tek ses tek yürek oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Kudüs, Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu mukaddes beldedir" dedi.
İlaçlama İhalesinde İlçe Belediyelerinden Büyük Vurgun
İlaçlama İhalesinde İlçe Belediyelerinden Büyük Vurgun
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama ihalesini iptal edip, Belediye meclisinde aldığı kararla “Her ilçe kendi ilaçlama ihalesini kendi yapacak” kararından sonra tepkiler yağmıştı. Bu kararın değişmesine sebep olan ilçe Belediye Başkanlarının amacı belli oldu.
Balıklıgöl Platosunda Alkol Veren Otel
Balıklıgöl Platosunda Alkol Veren Otel
​Urfa’nın kutsal mekanlarla çevrili, dini ambiansın yüksek derece hissedildiği alanın etrafında bulunan otellerde sazlı sözlü gecelerin yapılması ve özellikle alkollü içkilerin içilmesiyle dinimize ve kutsal mekanlarımıza saygısızlık yapılıyor.
Suriyeli Heykeltraş, Savaşı Eserlerine Yansıtıyor
Suriyeli Heykeltraş, Savaşı Eserlerine Yansıtıyor
​Urfa’da yaşayan Suriyeli sığınmacı Heykeltraş Ressam Akram Saffan, Suriye savaşındaki dramı betimleyen heykeller yapıyor.
Elektrikli Motosiklete 3 Yıl 11 Ay Hapis
Elektrikli Motosiklete 3 Yıl 11 Ay Hapis
​Belgeli ve evraklı olarak satın aldığı elektrikli motorun çalıntı çıkması vatandaşın 3 yıl 11 ayına sebep oldu.
Taşerona Bir Müjde Daha!
Taşerona Bir Müjde Daha!
Urfa’da Deprem...!
Urfa’da Deprem...!
URFA'DA DAHA DA BETERİ OLMUŞTU!
URFA'DA DAHA DA BETERİ OLMUŞTU!
Kimler Kadroya Alınacak?
Kimler Kadroya Alınacak?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
15°C / 6°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:02
Güneş
07:30
Öğle
12:33
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿