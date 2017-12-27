Akbaş, 'Tefeci Batağına Düşen Beni Bulsun'

STK İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş, tefecilerin bir insanın hayatını nasıl kararttığını, haksız yere aldıkları faizlerle borç verdiği insanları kendilerine nasıl bağımlı kıldıklarından bahsetti. Yaptığı açıklamalarla bu tarz olayların ilk olmadığını ama son olması için farkındalık oluşturulması gerektiğini dile getiren Akbaş, başından geçen bir tefeci olayını anlatırken, ‘Zorda olan, tefecilerin kucağına düşen varsa beni bulsun’ diyerek olayı şöyle anlattı;dedi.Akbaş, meslektaşlarına ve ŞASEMKOM üyelerine de uyarılarda bulunarak şunları söyledi;Türk Ceza Kanunu 241. Madde gereği “ kazanç sağlamak maksadıyla bir kimseye “doğrudan ödünç para verme” “senet kaldırma” veya “Kredi kartıyla pos cihazından para çekme” yollarıyla ödünç para verilmesiyle oluşan ekonomik bir suç olarak tanımlanan tefecilikte, parayı veren ile parayı alan kişi aynı suç unsurunda bulunmuş varsayılır. Fakat parayı alan kişi mağdur durumda bırakıldığı ve sömürüldüğü için Türk Ceza Kanunu’nda bu kişi suçlu bulunmamaya karar verilmiştir.Türk Ceza Kanunu’na göre kazanç elde etmek maksadıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.