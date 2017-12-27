Akbaş, 'Tefeci Batağına Düşen Beni Bulsun'

“Geçen hafta, sabah saat 05.00 haldeyim. 80’li yılların sonlarından beri tanıdığım bir seyyar satıcı vatandaş, yanıma geldi, “Başkanım ocağına düştüm bana yardım et, bu gece sabaha kadar yatmadım, hep seni düşündüm, bana yardım eder diye. Ne olur beni boş çevirme.”
Hayret ettim, “Hayırdır inşallah Muhittin, ne oldu” dedim.
“Abi geçen yıl, paraya çok ihtiyaç duydum. Kalkıp birinden, 5000 tl faizle borç aldım. Borcum hep yerinde kaldı, her ay 5000 tl olan borcumun 800 TL faizini ödüyorum. Zaten kazandığım 1300 TL civarında, 800 ona verince geçinemez duruma geldim. Ailemle huzurum kalmadı, ne yapacağımı bilemez durumdayım. Eğer sen bana yardımcı olur, bu parayı verirsen ben her ay, 300-400 sana öder, bir yılı bulmaz, borcumu bitiririm. Ne olur bana yardımcı ol.” dedi.
Sonrası ve yaptıklarımız, ben Allah’ım ve Muhittin’in arasında kalsın. Ama kimse bir daha tefeciye bulaşmasın...
Şimdi bu tefeciden alınan küçük bir paranın örneğini verdim. Bana büyükleri yazdırmayın. Tefeciden, uzak durun.”
Akbaş, meslektaşlarına ve ŞASEMKOM üyelerine de uyarılarda bulunarak şunları söyledi;
“Sevgili meslektaşlarım! Gözüm kulağım üzerinizde. Duyumlarım var, araştırıyorum. Sizler benim sadece üyem değil ailem, canlarımsınız. Beraber büyüdük. Zorda olan, tefecilerin tuzağına düşen varsa, beni bulsun. Ben tespit edersem, hep birlikte daha çok üzülürüz. Ne olur üzülmeyelim. Tefeci kurtuluş yolu değil, bitişin başlangıcıdır.”
Türk Ceza Kanunu 241. Madde gereği “ kazanç sağlamak maksadıyla bir kimseye “doğrudan ödünç para verme” “senet kaldırma” veya “Kredi kartıyla pos cihazından para çekme” yollarıyla ödünç para verilmesiyle oluşan ekonomik bir suç olarak tanımlanan tefecilikte, parayı veren ile parayı alan kişi aynı suç unsurunda bulunmuş varsayılır. Fakat parayı alan kişi mağdur durumda bırakıldığı ve sömürüldüğü için Türk Ceza Kanunu’nda bu kişi suçlu bulunmamaya karar verilmiştir.
Türk Ceza Kanunu’na göre kazanç elde etmek maksadıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
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